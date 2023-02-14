شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفنى لفرقة باليه موسكو: أوبرا القاهرة أصبحت من أهم دور الأوبرا عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت كيريل سافين، المدير الفنى لفرقة باليه موسكو الروسية، عن سعادتها بزيارة مصر وتقديم عروض على أرضها، وأكدت أن أوبرا القاهرة باتت من أهم دور الأوبرا فى العالم بما تملكه من إمكانات فنية وبشرية.

وأشارت المدير الفنى للفرقة إلى أهمية الثقافة والفنون فى مد جسور التواصل بين البشر رغم اختلاف اللغات، لافتة إلى قدرة الإبداع على الارتقاء بالمشاعر الإنسانية ونشر القيم النبيلة فى المجتمعات.

يذكر أن دار الأوبرا المصرية تستعد لاستقبال لفرقة باليه موسكو الروسية بمشاركة نجوم مسرحى البولشوي والمارينسكي لتقديم الباليه الشهير الجمال النائم للموسيقار العالمى تشايكوفسكى، وذلك لمدة ثلاثة ليالي متتالية تبدأ في الثامنة مساء الأربعاء والخميس والجمعة 22، 23 ، 24 فبراير على المسرح الكبير.



فرقة باليه موسكو الروسية

جذير بالذكر أن روسيا تعد من أوائل دول العالم فى فن الباليه حيث بدأ بها فى عهد القيصرة فى الفترة من 1693 ـ 1740، حيث تم استقدام يابتست لاندى من فرنسا والذى يعد أشهر مدربي البالية وقتِها، وافتتحت له عام 1735 أول مدرسة متخصصة بمدينة سان بطرسبورج وانحصر قبول تلاميذها من الأطفال علي أبناء حاشية البلاط.

بعدها تقدم يابتست عام 1737 بالتماس إلى القيصرة يطلب القيام بتدريب عدد من الشباب، ونال التماسه قبولاً ليكونوا أول نواة بنيت عليها مدرسة البالية الحديثة التي انتشرت فى أوروبا بعد ذلك ، وبعد وفاته مرت حالة من الركود بهذا الفن ثم عاد للازدهار علي يد ماريوس بيتيبا الذي عكف على تطويره وصولا إلى ذروة عصره.