شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحتفل بـعيد الحب بطرح "قادر أكمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب أحمد سعد أغنية رومانسية جديدة بعنوان "قادر أكمل"، اليوم الثلاثاء، احتفالا بعيد الحب، وتحكى الأغنية عن مدى تعلق الحبيب وارتباطه بحبيبته، التى تؤيده وتسانده، ويصف عيونها بطوق النجاة، ويؤكد أنها نصفه الآخر فى حياته، وهى التى تفهمه وتعشقه، ومن قبلها عمره غير محسوب.

"قادر أكمل" من كلمات أمير طعيمة، وألحان احمد سعد، وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو، وتم طرحها الأن على يوتيوب ومنصات أخرى.

كلمات أغنية قادر أكمل

أيوة بسببك قادر أكمل وقت ما بتعب ليكة بروح

لما بِبان الدنيا تقفل حضنك آخر باب مفتوح

ياللى عيونك وقت ما بغرق بالنسبالي دي مركب نوح

إنتى الحته الحلوه ف قلبي ببقى ف قربك مش قلقان

إنتي حبيبتي وأمي وبنتي وماليش بعدك تاني مكان

حببتيني ف أيام عمري رجعتيني لنفسي زمان

وأنا بين إيديكي إحساسي بيكي لو قلت ليكي مابيتحكيش

جيتي وبقيتي أهلي وبيتي

لو يوم مشيتي إزاي هعيش

عمرك لحظه ما نزلتيني لأ بالعكس أنا بيكي عليت

ولا بعتيني ولا خذلتيني وبتديني أكتر ما إديت

قبل ما بندهلك بتجيني

ضهري وسندي لو إتهزيت

نصي التاني إللي بيفهمني قبلك عمري ماهوش محسوب