شكرا لقرائتكم خبر عن سهير البابلي فى ذكرى ميلادها.. احترفت الكوميديا وأصبحت نجمة مسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سهير البابلي، التي أحبها الجمهور بأدوارها الكوميدية التي حرصت خلالها على نشر البهجة والضحك على مدار مشوارها الفني، إذ إنها من مواليد 14 فبراير عام 1937.

أحبت سهير البابلي التمثيل منذ صغرها، حيث ظهرت عليها الموهبة من سن مبكرة، لذلك حرصت على الانضمام للمعهد العالي للفنون المسرحية رغم رفض والدتها، ولكنها حظيت بتشجيع والدها الذي رأى فيها مشروع نجمة، لتبدأ حياتها الفنية عام 1957 بعدد من الأعمال المسرحية ومنها، شمشون وجليلة، سليمان الحلبى، واستمر هذا الارتباط والعشق للمسرح حتى أصبحت ملكة بلا منافس.



سهير البابلي وشادية

شاركت في عدد من الأعمال الفنية المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، ولكن كانت النقلة الحقيقية لها حين شاركت في مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1973 والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ثم شاركت في عدد من الأفلام منها: "لن أعود" و"المرأة المجهولة" و"ساحر النساء" و"حياة امرأة" و"يوم من عمرى" و"أنا ومراتى" و"الحلوة عزيزة" و"نهر الحب" و"جناب السفير"، وغيرها، وفى عام 1975 شاركت فى فيلم "أميرة حبى أنا" مع سعاد حسنى وحسين فهمى، وقدمت دور "أمانى" الزوجة المتسلطة الشريرة.

وكان النقلة الثانية في مشوارها الفني عندما شاركت في مسرحية "ريا وسكينة" عام 1983 مع النجمة شادية، ثم مسلسل "بكيزة وزغلول"، والذى شاركت فى بطولته مع النجمة إسعاد يونس، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ليجعل صناع الفيلم يحولونه إلى فيلم سينمائي.

وعلى الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققتها على مدار مشوارها الفني، إلا أنها تحجبت واعتزلت التمثيل عام 1997، ثم عادت إلى التمثيل في عام 2006 من خلال مسلسل قلب حبيبة، قبل أن ترحل عن عالمنا يوم 21 نوفمبر 2021، بعد صراعها من المرض.

تزوجت سهير البابلي خمس مرات كان أولها من "محمود الناقوري" الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة "نيفين"، ثم المطرب والملحن منير مراد وتاجر المجوهرات "أشرف السرجاني" الذي توفي لتتزوج بعده من رجل الأعمال "محمود غنيم"، بالإضافة إلى زواجها من الفنان أحمد خليل.