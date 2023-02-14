شكرا لقرائتكم خبر عن غادة رجب تطرح أغنيتها الرومانسية "كل الحب ده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت المطربة غادة رجب، إلى جمهورها ومحبيها، بمناسبة عيد الحب، وطرحت أغنيتها الجديدة "كل الحب ده"، بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الغنائية، ونشرت فيديو عبر حسابها على موقع فيسبوك قالت فيه: " كل سنة وانتوا طيبين، وكل عيد حب وانتوا بخيرا، استنوا أغنيتى الجديدة كل الحب ده فى عيد الحب".

وقالت غادة رجب في بيان إعلامي: "غيابى الفترة الماضية كان بسبب الولادة والأمومة، ولكن العمل الفني الجيد هو من يفرض على التواجد، ولدى العديد من الأغاني سأطرحها تباعا خلال الفترة المقبلة، كما أحيي العديد من الحفلات الغنائية".





كلمات اغنية كل الحب ده

أغنية "كل الحب ده" من كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو وتقول كلماتها:..

معقوله كل الحب ده .. هو انا بحلم ولا ايه

مقدرش انا على كل ده .. ده كتير عليا اللى احنا فيه

معقول بقيت ليا انا .. شكلي حبيبي فى يوم دعيت

مفتوحلي فيه باب السما .. خليك هنا على طول ياريت

حبيبي جنبي وبلمسه .. مبقاش خلاص عني بعيد

كل اما حلم نخلصه .. نرجع و نحلم من جديد

هنعيش سوا وانا بوعدك .. وانا عارفه ان الوعد دين

هتعب علشان بس اسعدك .. متخافش ابدا من السنين

الضحكة دي انا شوفتها .. فى خيالي قبل مشوف عنيك

واهى كل حاجه فى وقتها .. دلوقتي وقت ان أبقى ليك

ويا كل حاجه بحبها .. عمري اللى باقي ما بين أيديك

ويا جنه لما دخلتها .. نسيتنى كل الدنيا بيك

حبيبي جنبي وبلمسه .. مبقاش خلاص عني بعيد