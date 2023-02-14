شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تستكمل احتفالات عيد ميلادها بصورة نادرة مع والديها الراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة الكبيرة جينيفر أنيستون على نشر صورة نادرة تجمعها بوالديها، مع اقتراب نهاية احتفالها بعيد ميلادها الرابع والخمسين، والذى احتفلت به خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضى.

وشاركت الممثلة الصورة النادرة عبر صفحتها على موقع "إنستجرام"، حيث شوهدت جينيفر فى فترة طفولتها، مع والديها الراحلين، جون ونانسى، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



تدوينه جينفير أنيستون على انستجرام

وفاة جينفير أنيستون مايو 2016

كانت جينيفر وأخوها غير الشقيق جون ميليك، قد أعلنا وفاة والدتهما نانسى داو فى بيان يوم 25 مايو 2016، وابتعدت نجمة Friends عن والدتها لسنوات، حيث اجتمعت بوالدتها، قبل أسبوعين فقط من وفاتها فى مايو عن عمر يناهز 79 عامًا.

جينفير أنيستون برفقة والديها

جنيفير أنيستون تنشر صورة نادرة مع والديها

عانت جين ووالدها أيضًا من علاقة صعبة، لكنهما تصالحا قبل وفاته، وعلقت جينيفر على الصورة: "التفكير فى هذين الشخصين اللذان أنجبانى وأنا أستلقى فى وهج عيد ميلاد جميل، أشكركم جميعًا على أمنيات عيد ميلادى الجميلة، لقد شعرت بالكثير من الحب من الكثيرين وكل ذلك سيحملنى خلال هذا العام".

تلقت جينيفر العديد من الرسائل من الأصدقاء والمشاهير الذين أرادوا أن يتمنوا عيد ميلاد سعيد، بما فى ذلك عارضة الأزياء نعومى كامبل.

ومن جهتها، شاركت ريس ويذرسبون، فى تهنئة جينيفر على صفحتها الرسمية، وقالت: "عيد ميلاد سعيد، يا لها من هدية للعمل مع أختى الكبيرة كل يوم على "مورنينج شو"، أنتِ دائمًا تقدمى أفضل النصائح وحبًا ودعمًا لا نهاية لهما، أنت جين! الجميع يتمنى لها عيد ميلاد سعيد".

فى هذه الأثناء، شارك مقدم البرامج الشهير، جيمى كاميل، فى تهنئتها، وقال: "عيد ميلاد سعيد لصديقتى".



ريس برفقة جينفير أنيستون