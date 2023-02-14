شكرا لقرائتكم خبر عن الفرقة القومية للفنون الشعبية تحتفل بتجديد الثقة فى الفنان هانى النابلسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أمس أعضاء المكتب الفني بالفرقة القومية للفنون الشعبية بتجديد الثقة في الفنان هاني النابلسي مدير الفرقة، والذى تولى قيادتها فى شهر يناير 2020، واستطاع خلال الفترة الذى كان فيه فيروس كورونا منتشرا أن يجدد ملابس واكسسورات الفرقة وآلات الموسيقية الجديدة، وعمل أيضا على استعادة وتجهيز رقصات لم تكن موجودة فى برنامج الفرقة من ريبورتوار الفرقة القديم، وتصوير برنامج الفرقة كامل لتاريخه ولحفظه ولتقديمه في قناة وزارة الثقافة.

الفرقة القومية للفنون الشعبية من أقدم الفرق في قطاع وزارة الثقافة، وخلال الثلاث سنوات السابقة قدمت الفرقة اكثر من 300 حفلة بنجاح كبير وشاركت في أكثر من مناسبة ومهرجان واحتفال محلي أمام أهم الشخصيات والضيوف ومنها احتفال محافظة بور سعيد عاصمة الثقافة العربيه عام 2021 ، ومهرجان أسوان التاسع للفنون التراثية وتعامد الشمس علي تمثال رمسيس الثاني بمعبد ابوسمبل بحضور شخصيات هامه من جميع دول العالم ، بالإضافة للمشاركة ولمدة عامين بنجاح في مهرجان الطبول والفنون التراثية بالقلعة بحضور لفيف من الضيوف والشخصيات الهامه علي المستوي المحلي والدولي ، كما شاركت الفرقة في المحافل الدولية وحصدت الجوائز ومنها المشاركة في مهرجان "ليماسول" للرقص الشعبي والتراثي في قبرص وحصول الفرقة علي لقب أحسن فرقة استعراضية فلكلورية ، بالإضافة للمشاركة في الاسبوع الثقافي والفني المصري بالأردن.



المكتب الفني بالفرقة القومية للفنون الشعبية

وقدمت الفرقة العرض المسرحي الاستعراضي الشعبي "افتح يا سمسم" المأخوذ من حكاية علي بابا والأربعين حرامي، وهو من تصميم استعراضات وإخراج الدكتور حسن خليل وبطولة الفرقة القومية للفنون الشعبية لتقديمه على قناة الوزارة وليكون فى تراث وأعمال الفرقة وتستعد الفرقة لتقديمه على مسرح البالون لمده 30 ليلة عرض، وحاليا تستعد الفرقة للاحتفال بمرور 60 عاما على نشأة الفرقة القومية للفنون الشعبية بعد تأجيله أكثر من مرة لوباء الكورونا.



الفرقة القومية للفنون الشعبية تقدم



الفرقة القومية للفنون الشعبية