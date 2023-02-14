شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى يكشف كواليس أغنية عمرو دياب الجديدة " بطمن عليكى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان عزيز الشافعى عن سعادته بعد ردود الفعل الإيجابية التى حصدها بعد طرح أغنية " بطمن عليكى " للهضبة عمرو دياب ، وقال فى تصريح لـ ”الخليج 365” مبسوط للعودة للتعاون مرة أخرى مع الهضبة لأنى منذ فترة لم أكتب وألحن للهضبة أغانى وكانت آخر أغنية تعاونت فيها معه من كلماتى وألحانى فى أغنية "زى ما إنتى" عام 2020، وكانت أيضا أغنية رومانسية وهادئة، لذلك يربطها البعض بأغنية " بطمن عليكى"، وأهميتها فى منطقة الرومانسية والدرامة، وأضاف أن الهضبة قال له إنه اختارها لعيد الحب منذ عام تقريبا، ولم يغير فيها أى شيء ولكن التوزيع الموسيقى لأحمد إبراهيم أضاف إليها طعم.

يذكر أن الملحن عزيز الشافعى حل ضيفًا على برنامج "ملوك الترند" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه الصحفى عادل عبد الله، وفى لقائه قال إن نجاحى ما هو إلا توفيق من الله، خاصة أن العمل الذى يعجب الجمهور ليس له كتالوج، ويكذب من يقول إنه عمل أغنية وتوقع بنجاحها فمثلا أنا لم أتوقع نجاح أغنية " انت الحظ " وفى أغانى أتوقع نجاحها ولم تحقق أى شيء.

كما كشف خلال اللقاء أنه لم يسعَ بهذه الأغنية بأن يكون مطربًا ولن يكون مطربًا وإنما مهنته الأساسية التي يعتز بها هي التلحين ومن النجوم الذين يتمنى عزيز الشافعى التعاون معهم في المستقبل ولم يتعاون معهم من قبل الكينج محمد منير والنجمتان أصالة وإليسا.