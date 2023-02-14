شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد يعلن عن أحدث أغانيه "بنت الناس" تزامنا مع احتفالات عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب محمد رشاد عن أحدث أعماله الفنية، حيث يستعد لطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب بعنوان "بنت الناس"، وفاجأ "رشاد" جمهوره أنه يقدم الأغنية باللهجة الخليجية.

ونشر محمد رشاد عبر حسابه على "إنستجرام" مقطعا تشويقيا من الأغنية، معلقا عليها: "رسالتى فى عيد الحب ليكى يا كل الحب.. غادة فتحى، ولكل اتنين بيحبوا بعض وكل حبايبى، انتظروا الأغنية كاملة على يوتيوب".

وكشف المطرب محمد رشاد عن أغنيته الوطنية "انتصار"، فى ديسمبر الماضى عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وهى من كلمات مصطفى منتصر، وألحان أحمد حمادة ومصطفى منتسر، توزيع هشام محمد، ومونتاج أحمد حمدى، وإشراف غادة فتحى.

وكان المطرب محمد رشاد قد قال: "أغنيتى "قلبى مال" موجهة إلى غادة خطيبتى اللى وشها حلو عليا قوى وبعتبرها تميمة الخير عليا، وبإذن الله سنتزوج بداية العام القادم، لافتا إلى أنه يحاول التقلل من الظهور على السوشيال ميديا مقتديا بذلك بالهضبة عمرو دياب الذى لا يظهر إلى فى شغله أو فى عمل فنى يقوم به، فكثرة الظهور على السوشيال ميديا ستجعل الفانز تمل من كثرة الظهور، مؤكدا أنه يتعامل بتلقائية شديدة على السوشيال ميديا".