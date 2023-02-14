فيلم الهامور| خيرية أبو لبن تتحدث عن تجربة السينما السعودية في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت الفنانة السعودية خيرية أبو لبن عن سعادتها بعرض الفيلم السعودي الهامور في مصر، الذي يعد من أضخم الانتاجات في تاريخ السينما السعودية.

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تحدثت خيرية عن تجربة فيلم الهامور:" أنا سعيدة بعرض الفيلم كأول عمل سعودي تجاري يعرض في السينما المصرية، وأرى أن مجرد عرض فيلم سعودي في مصر وطن الفن والدراما إنجاز كبير للفيلم والسينما السعودية.

وأضافت: الأجواء في مصر أكبر ومميزة فيما يخص الفنون، فنحن تعلمنا واستمتعنا منذ الصغر بالفن المصري، واليوم يعرض لي فيلم بمصر ولذا شعوري وسعادتي لا توصف.

زخم فني في العرض الخاص لفيلم الهامور

حرص عدد من نجوم مصر على التواجد لتهنئة صناع العمل، ومن بينهم دينا الشربيني، غادة عادل، أيتن عامر، أشرف زكي، عمرو سلامة، حسام داغر، محمد حفظي، عمرو عرفة، محمد ثروت، أيمن بهجت قمر



كما تواجد من أبطال العمل كل من إسماعيل الحسن، فهد القحطاني، خالد يسلم،

خيريه أبو لبن، فاطمه البنوي

فيلم الهامور وأحداث حقيقية من 10 سنوات

فيلم الهامور تدور أحداثه حول قصة حقيقية، حدثت عام 2003، لحارس أمن يدعى حمد، يتمكن من

جمع ثروة ضخمة عن طريق النصب ووهم الناس بتوظيف فلوسهم، واصبح ليكون صاحب شأن كبير، ولكن سرعان ما تنقلب الأحداث، مدته 120دقيقة، ومن اهم عناصر الجذب في الفيلم الموسيقى التصويرية للموسيقار هشام نزيه، ويعرض بتصنيف عمري +18 بسبب بعض الألفاظ.

فيلم «الهامور» من بطولة فهد القحطانى في أول ادواره الاحترافية، خالد يسلم، إسماعيل الحسن، على الشريف، فاطمة البنوى، خيرية أبولبن، وعدد كبير من الفنانين، تأليف هانى كعدور، إخراج عبدالإله القرشي.