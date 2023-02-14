فيلم الهامور| حضور فني ضخم في أهم إنتاج سعودي بمصر

ياسر رشاد - القاهرة - استقبلت السينما المصرية، الفيلم السعودي الهامور، وهو الأضخم انتاجيًا في تاريخ الأفلام السعودية.

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حضر العرض السفير السعودي أسامة بن أحمد نقلي، د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

حرص عدد من نجوم مصر على التواجد لتهنئة صناع العمل، ومن بينهم دينا الشربيني، غادة عادل، أيتن عامر، أشرف زكي، عمرو سلامة، حسام داغر، محمد حفظي، عمرو عرفة، محمد ثروت، أيمن بهجت قمر



كما تواجد من أبطال العمل كل من إسماعيل الحسن، فهد القحطاني، خالد يسلم، خيريه أبو لبن، فاطمه البنوي

فيلم الهامور وأحداث حقيقية من 10 سنوات

فيلم الهامور تدور أحداثه حول قصة حقيقية، حدثت عام 2003، لحارس أمن يدعى حمد، يتمكن من

جمع ثروة ضخمة عن طريق النصب ووهم الناس بتوظيف فلوسهم، واصبح ليكون صاحب شأن كبير، ولكن سرعان ما تنقلب الأحداث، مدته 120دقيقة، ومن اهم عناصر الجذب في الفيلم الموسيقى التصويرية للموسيقار هشام نزيه، ويعرض بتصنيف عمري +18 بسبب بعض الألفاظ.

فيلم «الهامور» من بطولة فهد القحطانى في أول ادواره الاحترافية، خالد يسلم، إسماعيل الحسن، على الشريف، فاطمة البنوى، خيرية أبولبن، وعدد كبير من الفنانين، تأليف هانى كعدور، إخراج عبدالإله القرشي.