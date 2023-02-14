عيد الحب| رومانسية الأفلام ألأجنبية بعد مرحلة Titanic

ياسر رشاد - القاهرة - في عيد الحب تتعدد الرموز السينمائية الرومانسية خاصةً الاجنبية في فترة بداية الألفينات ونهاية التسعينيات التي عاصرت الأسطورة Titanic، بالتزامن مع عودة عرضه في 2023 بالتقنيات السينمائية الحديثة.

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واحتفالًا بعيد الحب، وبإعادة عرض Titanic التي أعادت أجواءه الرومانسية لمحبيه، نستعرض في السطور الآتية أبرز الأفلام الأجنبية التي مر على عرضها 20 عامًا.

The Note Book

أحداث الفيلم مقتبسة عن رواية تحمل نفس الإسم لـ نيكولاس سباركس، والتي تتناول قصة حب بين بطليه رايان جوسلين ورايتشيل ماكادمز في الأربعينيات، يسردها أحد المسنين لسيدة مريضة وفي النهاية تكون تلك القصة هي حكايتهما في الأساس.

حقق الفيلم إيرادات قياسية في وقت عرضه 2004 وصلت إلى أكثر من 115 مليون دولار، وترشح لعدة جوائز

فاز منهم بـ Teen Choice Awards و Satellite Award و MTV Movie Award.



If Only

تم عرض الفيلم في 2004، وتدور أحداثه عن أهمية الحب في الحياة بعيدًا عن العمل وضغوطاته، وتنصحه بالاهتمام بجوانب حياته الأخرى.

الفيلم من بطولة "بول نيكولاس، جينفير لوف هوايت"، والفيلم من إخراج جيل جنجر.

Alot Like Love

اثنان جمعتهما الصدفة في رحلة طيران من نيويورك إلى لوس أنجلوس، ولم يتوافقا في المواقف التي جمعتهما، وبعد مرور سنوات تتغير أوضاعهما وطباعهما يجمعهم الحب مرة أخرى.