فبراير الكويت2023| عبد الله الرويشد وإليسا في ليلة الختام

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة وتُختتم فعاليات مهرجان فبراير الكويت 2023 الغنائية، التي تضمن عدد كبير من رموز الغناء العربي.

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ومن المقرر أن تجمع ليلة الختام أجواء خليجية لبينانية بين الفنان الكبير عبد الله الرويشد والفنانة إليسا، على مسرح الكويت أرينا.

احتفالات فبراير الكويت 2023

يتضمن احتفال هلا فبراير الكثير من الفعاليات والعروض والمهرجانات والحفلات الغنائية الرائعة

والمميزة التي يقوم بإحيائها عدد من أهم وأشهر نجوم الفن في

الوطن العربي.

تشمل حفلات هلا فبراير 2023 في الكويت الكثير من الفعاليات والأمسيات والمسرحيات التي يتم التحضير لها احتفالًا بالعيد الوطني الكويتي.

بجانب الكثير من المباريات الودية المميزة التي تشارك فيها أفضل الأندية العربية والكويتية، وإقامة الكثير من النشاطات الرياضية والبطولات الرائعة في سوق دبي الحرة، وذلك مثل رياضة التنس.