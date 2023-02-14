شكرا لقرائتكم خبر عن وثائق صالح مرسى الخاصة لأول مرة فى فيلم على "الوثائقية" قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد قناة الوثائقية عرض الفيلم الوثائقى "صالح مرسى"، الذى يتناول تفاصيل الكاتب الكبير وبداياته الأدبية وأعماله السينمائية المتنوعة، كما يكشف تفاصيل خطابات يوسف إدريس التى ما زال يحتفظ بها فى أدراج مكتبه حتى الآن، وحقيقة لقب "رائد أدب الجاسوسية" والقصص التى سطرها من وقائع حدثت بالفعل من ملفات المخبارات العامة المصرية وكيف نسج حكايات مليئة بمحبة الوطن فى توقيت سياسى واجتماعى صعب كان الجميع فى حاجة خلاله إلى قدوة وبطل فكتب "دموع فى عيون وقحة" و"رأفت الهجان" و"الصعود إلى الهاوية" و"الحفار".

كما يكشف الفيلم عن تفاصيل كتابات صالح مرسى ونجاح تلك الأعمال جماهيرية وحقيقية نشرها فى حلقات مسلسلة فى مجلة المصور ثم تحوليا إلى روايات ومسلسلات مازل المشاهدون من مختلف الأجيال يلتفون حولها وكيف كانت ردود الفعل على تلك الأعمال محليا وعالميا.

كما يتطرق الفيلم إلى كتابته سير بعض الفناننات مثل ليلى مراد وتحية كاريوكا ويتناول الفيلم شخصية صالح مرسى الأب والصديق والزوج عن قرب من خلال حكايات أسرته واصدقائه وأبطال أعماله، ويجيب الفيلم عن تساؤل طالما طرحه الجميع بشان تلك الأعمال هل هناك خيال فى قصص صالح مرسى الواقعية ؟ ولماذا لم يتم تناول أعماله بالنقد؟

يظهر صناع فيلم صالح مرسى فى مكتبه الذى رافقه فى كل كتباته وشهد تأثره وبكاءه خلال مشاهد رافت الهجان، كما يستند الفيلم إلى وثائق خاصة بالأديب الراحل ينشر بعضها للمرة الأولى.