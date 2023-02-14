شكرا لقرائتكم خبر عن القناة "الوثائقية" تقدم فيلما عن "فرقة رضا" قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار سعيها الأصيل إلى إبراز الهوية المصرية فى تنوعها وثرائها الثقافى، أعلنت قناة "الوثائقية" إنتاجها فيلم" فرقة رضا"، الذى يتناول تجربة إنشاء فرقة الفنان المصرى محمود رضا، بوصفها أول فرقة للرقص والفنون الشعبى فى المنطقة العربية، ينتقل الفيلم فى رصده المحطات الأبرز فى رحلة إنشاء الفرقة بٌين العام والخاص، وبين السياقات الاجتماعية والثقافية والبيئية التى أسهمت فى بزوغ فكرة إنشاء الفرقة، ويبرز التجربة الخاصة للفنان محمود رضا الذي نشأ متأثرا بكثير من العوامل التي أسهمت في تكوين شخصيته الفنية الفريدة؛ كمشاهدة عروض السينما العالمية، والتأثر الشخصى للأخ الكبير "علًى رضا"، الراقص والمخرج المعروف، الذي أثرى المكتبة الفنٌية العربٌية بكثٌير من الأفلام الاستعراضٌية التً عرفها المشاهد العربً وعشمها، والتي تأتي على رأسها أفلام "غرام في الكرنك"، وفيلم "حرامي الورقة"، و"إجازة نص السنة".



فرقة رضا

يستعرض الفيلم مسار رحلة محمود رضا في إنشاء فرقته، بداية من اهتماماته الرياضية، وتعلمه فنون الرقص والبالية، مرورا بجولته رفقة إحدى الفرق الاستعراية الأرجنتينية التي جابت أنحاء أوروبا،

كما يتناول الوثائقى "فرقة رضا" كواليس مشاركة الفرقة في إنتاج عدد من الأفلام التى تعد من عيون السينما المصرية والعربية وكلاسيكيتها، ودورها في دعم الدولة المصرية في سنوات المجهود الحربي منذ نكسة 76 حتى انتصار أكتوبر.