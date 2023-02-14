شكرا لقرائتكم خبر عن قناة "الوثائقية" تنتج فيلما ضخما عن محمد حسنين هيكل بمناسبة مئوية ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن قناة "الوثائقية"، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنتاجها فيلما ضخما يتناول سيرة الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل، ويرصد أبرز محطات مسيرته الصحفية الطويلة، وأهم القضايا السياسية التى خاضها، والمواقف التى دافع عنها، وذلك بالتزامن مع مئوية ميلاده، التى تحل العام الجارى 2023.

ويشارك فى الفيلم الوثائقى عدد من كبار الكتاب، والصحفيين، والسياسيين، والدبلوماسيين المصريين والعرب والأجانب، وتُصَّور المقابلات الحصرية والمادة الأرشيفية التي يتناولها الفيلم داخل مصر، وبعض العواصم العربية الأجنبية.

وفي سياق متصل تعاقدت شركة CMC مع المتحدة للخدمات الإعلامية على إنتاج 24 فيلمًا وثائقيًا خلال عام 2023، لصالح قطاع الأخبار؛ ليتم عرضهما على قناتي القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز.

وعقب تعاقد CMC مع المتحدة، صرح هشام سليمان مساعد رئيس مجلس إدارة المتحدة لقطاع الإنتاج الفني؛ أن شركة CMC صارت بعد الموسم الأول من أفلامها الوثائقية، شريكًا تثق فيه المتحدة، وذلك لكون أفلامهما مهمة وذات تأثير كبير على الجمهور نتيجةً لأفكارها وطريقة عرضها ورسائلها، وهو ما تنتظره وتتوقعه الشركة المتحدة في الموسم الثاني من أفلام CMC التي تعاقدت عليها لصالح قطاع الأخبار.

يذكر أن قطاع الأخبار يقوده الإعلامي أحمد الطاهري، بينما يتولى إدارة CMC كل من الإعلامية رشا الشامي والروائي أسامة الشاذلي.

وأبرز الأفلام خلال الموسم الثاني، فيلم جاب الديب من ديله، عن المنتج المسرحي سمير خفاجي مؤسس فرقة الفنانين المتحدين، وفيلم مدينة لا تنام عن محافظة القاهرة عن تلك المدينة الحية 24 ساعة كل يوم من اخراج أحمد عبد الجواد، وفيلمًا عن أحمد سالم الإذاعى والممثل والطيار يكتب قصته محمد حربي، وفيلمًا عن حياة المقرئ الشيخ محمد رفعت؛ وكذلك أفلامًا عن الموسيقار نبيل الضبع مؤلف موسيقى الصوت والضوء اخراج محمد الوزيري، وفيلمًا عن المطرب الشعبي رمضان البرنس من اخراج علي سطوحي، وآخر عن سر كوكب الشرق أم كلثوم في الموسيقى من اخراج وليد الرفاعي وكتابة عمرو شاهين، وغيرها من الأعمال الوثائقية الملقبة بـ وثائقيات ترتدي العباءة اللف.

جدير بالذكر أن شركة CMC برئاسة الإعلامية رشا الشامي والروائي أسامة الشاذلي وقعت عقود شراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الربع الأخير من العام الماضي 2022 م؛ وجاء التعاون بين شركة المتحدة و CMC بعد اعتماد الشركة الأخيرة كمنتج منفذ ضمن شركات المتحدة للإنتاج الدرامي والوثائقي، وتتناول الأفلام الوثائقية مختلف القضايا الاجتماعية والفنية والسياسية والتاريخية.

والأفلام التى عُرِضَت من الموسم الأول 10 أفلام تنوعت بين سير ذاتية ووثائقيات اجتماعية وأعمال تاريخية وهي سيد النقشبندى، "وحدوه الموت بالمصري"، أكابيلا، رأسك مرفوعة، معجزة في النجع، برامكة مصر، الصُحْبَة، راقية، سنوات شد الحزام، نصر حامد أبو زيد.