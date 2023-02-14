شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفن سبيلبرج: لست نادما على رفض إخراج أول أفلام هارى بوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج أنه لا يشعر بأى ندم على رفض عرض إخراج أول فيلم لسلسلة هارى بوتر عام 2001، لأنه مكّنه من مشاهدة أطفاله وهم يكبرون، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، فإن المخرج البالغ من العمر 76 عامًا، أتيحت له الفرصة إخراج Harry Potter and the Sorcerer's Stone ، لكنه قرر تجاوزه وقضاء الوقت مع عائلته.

وفى محادثة لـ Reliance Entertainment مع المخرج الهندى SS Rajamouli قال: "كان هناك العديد من الأفلام التى اخترت عدم صنعها.. اخترت رفض أول فيلم من سلسلة هارى بوتر لقضاء عام ونصف العام التاليين مع عائلتى، ومشاهدة أطفالى الصغار هو يكبرون".



ستيفن سبيلبرج وهاري بوتر

فيلم The Fabelmans لـ ستيفن سبيلبرج يحقق 25 مليون دولار عالميا

وعلى جانب آخر، يشار إىل أن إيرادات فيلم The Fabelmans للمخرج العالمى ستيفن سبيلبرج وصلت إلى 25 مليونًا و88 ألف دولار حول العالم منذ يوم 23 نوفمبر من العام الماضى 2022، وهو الفيلم الذي حصل على تقييم وصل إلى 95% من قبل 102 ناقد عالمى من خلال موقع التقييمات العالمى Rotten Tomatoes.

وانقسمت إيرادات فيلم The Fabelmans بين 16مليونًا و85 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و9 ملايين و 3 آلاف دولار بشباك التذاكر حول العالم، وكان قد عرض فيلم The Fabelmans في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فعاليات الدورة الـ 44، مساء، والذى أقيم في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر من العام الماضى 2022، بدار الأوبر المصرية.

ويقوم ببطولة فيلم The Fabelmans جابريل لابيل، ميشيل ويليامز، بول دانو، سيث روجن، جيني برلين، جوليا باترز، روبن بارتليت، كيلي كارستن، جود هيرش، إيزابيل كوسمان، كوبر دودسون، ومن تأليف ستيفين سبيلبرج وتوني كوشنر، وإخراج ستيفين سبيلبرج.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يدعى سامي فابلمان ينشأ في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ولاية أريزونا، ويكتشف كيف يمكن أن تساعده قوة الأفلام على رؤية الحقيقة، ويستمد الفيلم مصدر إلهامه من حياة مخرجه سبلبيرج.

ستيفن سبيلبيرج من أهم وأكثر الشخصيات تأثيرًا في تاريخ السينما، ترشح 14 مرة للفوز بجائزة الأوسكار. تتعدد أدوار سبيلبيرج فهو مخرج وكاتب ومنتج، من أشهر أعماله "E.T.: The Extra-Terrestrial"، و"Schindler's List"، الذى جلب له أول جائزة أوسكار في مسيرته لأفضل فيلم، وفيلم "Saving Private Ryan" الذي فاز عنه بجائزة.