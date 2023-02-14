وفاة مخرج مصري في حادث سير مروع بأمريكا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 02:52 مساءً - توفي مخرج البرامج التليفزيونية أحمد رفعت يوم أمس الإثنين 13 فبراير إثر تعرضه لحادث سير في الولايات المتحدة الأمريكية .

ونعت الفنانة نجلاء بدر وفاة المخرج أحمد رفعت في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، معربة عن صدمتها بهذا الخبر .

فكتبت في منشورها: “بقالي كتير معرفش عنه حاجة، سمعت إنه هاجر من زمان .. يوم ما أشوف صورته وأسمع عنه يكون خبر وفاته .. خبر حزين قوي، لا إله إلا الله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته” .

فيما قالت الإعلامية إيمان أبو طالب في نعيها للفقيد: ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. الله يرحمك يا أحمد ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى من الجنة ويصبر قلوبنا” .

تابعت “أبو طالب” في منشورها: “صديقي الغالي المخرج أحمد رفعت في ذمة الله .. أسألكم الدعاء والفاتحة والدعاء لكل من رحلوا عنا من عباد ربي الطيبين” .

وكتبت الإعلامية لينا شاكر عبر موقع “فيس بوك”: “بفتح الفيس بوك لقيت صورتك، قولت تبقى غيرت صورة البروفايل وكنت هدخل أقولك منور يا نجم، بس اتصدمت وقلت أكيد لأ واتضح إنه آه للأسف الناس بتنعيك يا أحمد في وفاتك” .

أضافت: “مش مصدقة مشيت بدري وفجأة، بس أكيد ما تغلاش على اللي خلقك وكلنا رايحين .. أحمد هو واحد من المخرجين المؤسسين لقناة النيل للمنوعات واشتغلت معاه كمية برامج كتيرة قوي” .

واصلت: “حقيقي أنت عشرة عمر كنت بحب اشتغل معاك حتى لما هاجرت أمريكا كنت دايمًا تكلمني تسأل عليا ونرغي في الشغل وأخبار المحطة .. مش عارفة أقول أيه غير إني ادعيلك أن ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك” .