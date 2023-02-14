لن تصدقوا مدى فخامته.. جولة داخل منزل “نوال الكويتية” صالون على الطراز الإفريقي ومرايا في كل مكان! – شاهد بالصور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 02:51 مساءً - من المعروف أن النجمة نوال الكويتية من عشاق الأناقة والهدوء وهو ما يعكسه ديكور منزلها بما يحمله من تفاصيل حيث تظهر شخصية نوال بدرجة كبيرة في اختيار الألوان والتصاميم التي اعتمد عليها المنزل.

وتشارك عدد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور التقطت من منزل الفنانة الكويتية نوال. وتبيّن من خلالها أنه يتميز بالأناقة والترتيب الدقيق وبدا أن الفنانة حرصت على اختيار قطع الأثاث الفاخرة وغير التقليدية.

تعالوا معنا من خلال هذا التقرير نشاهد جولة حصرية داخل منزل “نجمة الخليج الأولى” الفنانة نوال الكويتية.

أجواء الطبيعة في منزل نوال الكويتية

ومن المعروف عشق نوال الكويتية للفن الأفريقي، وهذا ما ظهر واضحاً من خلال مجموعة من الأعمال العاكسة لهذا الفن بألوان الطبيعة، كالبنّي والأخضر بدرجاتهما، بالإضافة إلى مجسمات الفِيَلة التي تزيّن بعض الزوايا.

نوال الكويتية لجأت أيضاً إلى إدخال أجواء الطبيعة في ديكور المنزل، من خلال وفرة النباتات الخضراء التي تبعث الراحة والأمل في الأرجاء، فضلًا عن ديكور أحد الجدران المطلية بالأخضر، والمزينة بأشكال الورود مع أوراقها باللون الأبيض. وتعلو الأخيرة بركة ماء من الحجر.

مرايا كبيرة في غرفة الجلوس

لا يخلو أي منزل من المرايا. والمرايا سلاح ذو حدين اما تجذب الطاقة للمكان أو تقوم بردها بطريقه سلبيه وذلك اعتمادا على المكان الذى يتم وضعها فيه .

نوال عرفت كيف تستخدمها في ديكور غرفة الجلوس فأعطىت مساحة أوسع لديكور الغرفة الذي بدا اصغر من باقي الغرف،

غرفة معيشة على الطراز الأفريقي

كما اختارت نوال الكويتية اللألوان الدافئة مع الجريئة لتميز به هذا الجزء من منزلها حيث اختارت درجات البني والأخضر والأبيض، البارزة على أقمشة الأرائك والمقاعد، مع بعض اللمسات البسيطة بالأحمر الداكن مما يعكس بوضوح حبها للطابع الإفريقي في الديكور.

غرفة طعام كلاسيكية

طاولة بيضوية من الخشب وتحوطها كراس تقليدية مبطَّنة بالقماش البرتقالي ميزة غرفة الطعام في منزل نوال الكويتية. ويكتمل المشهد الكلاسيكي بالتحف الموزّعة على الطاولات الجانبيّة والرفوف المعدّة من الزجاج.

إضاءة خافتة لإضفاء لمسة دافئة

أضفت الإضاءة الخافتة لمسة دافئة محببة في أرجاء منزل نوال الكويتية، وحسب إحدى الدراسات العالمية، تساعد الإضاءة الخافتة في أخذ قرارات منطقية. ومما لا شك فيه أن نوال الكويتية لم تلجأ يوماً إلى اخذ قرار لا يتناسب مع معتقداتها وأفكارها طيلة مسيرتها الفنية، وهكذا هي في ديكور منزلها حيث يتكرَّر حضور عناصر الطبيعة في الصالون.

صورة نوال مع ابنتها حنين

زينت نوال احدى جدران منزلها بصورة تجمعها بابنتها حنين وهي صورة يبدو أنها تعني الكثير للنجمة، كونها تبدو وكأنها رسمت خصيصاً لها ولم تكن صورة تم التقاطها بواسطة كاميرا.

عائلة نوال الكويتية

ويشار إلى أن ابنتها الوحيدة “حنين” التي ظهرت في إحدى الصور، أنجبتها نوال الكويتية من زوجها الملحن الكويتي مشعل العروج الذي ارتبطت به في عام 2009 وهي من مواليد 17 أيلول (سبتمبر) 2010. ويأتي هذا بعدما كشفت في إحدى المقابلات أنها كانت تخاف من الزواج وأنها تزوجت في وقت متأخر وتشعر رغم هذا بالسعادة.

موعد حفل نوال الكويتية في فبراير الكويت 2023

من ناحية أخرى، تحيي الفنانة نوال الكويتية، حفلها الغنائي الجديد ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، والذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء، ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 16 من شهر فبراير الجاري، على مسرح الكويت أرينا.

يتضمن احتفال هلا فبراير الكثير من الفعاليات والعروض والمهرجانات والحفلات الغنائية الرائعة والمميزة التي يقوم بإحيائها عدد من أهم وأشهر نجوم الفن في الوطن العربي.

تشمل حفلات هلا فبراير 2023 في الكويت الكثير من الفعاليات والأمسيات والمسرحيات التي يتم التحضير لها احتفالًا بالعيد الوطني الكويتي.

نوال الكويتية سفيرةً لـ مركز الملك سلمان

وعلى الجانب الآخر، أعلنت الفنانة نوال الكويتية توليها منصب سفيرة لمركز الملك سلمان، من خلال حسابها على «إنستجرام«.

وشاركت نوال مجموعة صور وفيديو من زيارتها لمركز الملك سلمان، وتركت تعليق على إحدى الفيديوهات التي شاركتها: “شرفني اختيار مركز الملك سلمان حفظه الله بأن أكون أحد سفراءه، مركز يقدّم اهتمامات كُبرى للإنسان والمجتمع”.

وأضافت، “الشّكر للقائمين على المركز، وشكر خاص للأميرة الجوهرة بنت سعود على الاستقبال والرّحابة، أعدكم بتقديم ما هو مشرف للمركز إن شاء الله”.

أشهر أغاني نوال الكويتية

وفي سياق آخر، تعتبر أغنية “مثل النسيم ”هي أشهر أغاني نوال الكويتية من كلمات فهد المساعد وألحان ياسر بوعلي، فقد عشقت كلماتها وأحبت لحنها، والتي حققت بها نجاحًا كبيرًا ازداد بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

الخليج 365

الخليج 365