غادة عادل عن لقائها بهذا المخرج: “دي ليلة القدر النهاردة”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 02:51 مساءً - أعربت الفنانة غادل عادل عن سعادتها بلقائها بالمخرج خيري بشارة، وذلك أثناء حضورهما العرض الخاص للفيلم السعودي “الهامور ح.ع” والذي أقيم مساء أمس الإثنين 13 في عرضه الأول بمصر .

ظهرت غادة عادل في مقطع فيديو نشرته الإعلامية إنجي علي عبر حسابها على موقع “انستجرام” وهي تقف إلى جانب المخرج خيري بشارة الذي تحدث عن سعادته برؤيتها ومقابلتها .

لترد غادة عادل على ذلك قائلة: “ده أنا أسعد واحدة في الدنيا إنه حضرتك سعيد إنك شفتني .. ده أنا ليلة القدر النهاردة .. بحبك والله” .

ثم تحدث المخرج خيري بشارة والفنانة غادة عادل عن النهضة التي شهدتها السينما والمسرح في السعودية، والمجتمع السعودي أيضا وتغيره للأفضل .

يذكر أن فيلم “الهامور ح.ع” يشارك في بطولته فهد القحطاني، خالد يسلم، إسماعيل الحسن، خيرية أبو لبن، حسام الحارثي، علي الشريف وفاطمة البنوي .. وهو الفيلم السعودي الأول الذي يعرض تجاريًا بدور العرض المصرية .

والفيلم من إخراج عبد الإله القرشي وتأليف هاني كعدور وعمر باهبري، وتدور أحداثه في إطار الدراما والكوميديا، وهو مستوحى من وقائع حقيقية حدثت في مدينة جدة حول قصة هامور سوا أشهر محتال في تاريخ المملكة العربية السعودية في عام 2004 .