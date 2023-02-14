علاقة شويكار بهذا الفنان أغضبت فؤاد المهندس وأخرجته عن شعوره وقيل أنها كانت سببًا في الطلاق!! – لن تتوقع هويته

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 02:51 مساءً - من المعروف أن الفنان الراحل فؤاد المهندس شكل مع الفنانة الكبيرة الراحلة شويكار ثنائيًا مميزًا ليس من خلال قصة الحب الكبيرة التي جمعتهما فقط وإنما أيضًا بالأعمال التي تشاركاها.

ومثلما كان زواجهما من أهم الأحداث التي فاجأت الوسط الفني كان طلاق الفنان فؤاد المهندس والفنانة شويكار كذلك، فلم يكن أحد يتوقع أن تنتهي قصة الحب الكبيرة والزواج الذي استمر لمدة 20 عامًا بهذا الشكل.

طلاق فؤاد المهندس وشويكار

محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل روى في لقاء تليفزيوني، الأمر بالقول إنه حزن كثيرًا لذلك هو وشقيقه أحمد ومنة الله ابنة شويكار، ولم يعرف أحد سبب انفصالهما حتى الآن، موضحًا أنه حاول أن يجعل أباه يتراجع عن هذا القرار، لكن المهندس تمسك بقراره.

غيرة المهندس على شويكار

ولكن ما لا يعرفه البعض أن هذين الزوجين لم تكن حياتهما الزوجية سعيدة، كما كان يبدو عليهما أثناء العمل معًا، إذ عاش الزوجان حياة مليئة بالتوتر والخلافات، بسبب غيرة فؤاد المهندس الشديدة على شويكار.

علاقة مع الفنان محمد خيري أشعلت غضب المهندس

ففي عام 1971 تم اختيار الفنان محمد خيري للقيام بدور البطولة مع الفنانة شويكار في أحد الأفلام، وما أثار غيرة فؤاد المهندس أكثر كون الفنانة شويكار كونت علاقة صداقة قوية مع الفنان محمد خيري، ما تسبب بينهما في خلاف كبير وصل أشده حين حضر الثلاثة إحدى المناسبات الرسمية وجلس محمد خيري على نفس الطاولة التي جلس عليها الزوجان وانفعل فؤاد المهندس أمام الجميع وغادر فؤاد وشويكار المكان على إثره.

الفنان محمد خيري

واستمرت الخلافات بينهما وكاد الأمر يصل للطلاق عدة مرات، وظلت علاقتهما الزوجية متوترة للغاية بعد هذا الحادث، ثم تم الانفصال عام 1980 أثناء عرض مسرحية “سك على بناتك”.

قصة حب فؤاد المهندس وشويكار

الثنائي “فؤاد وشويكار” من أشهر الثنائيات الكوميدية في السينما والمسرح العربي، والتقيا فنياً للمرة الأولى في مسرحية “السكرتير الفني” بعد أن قدمها له الفنان عبد المنعم مدبولي. لكنه المهندس كان شاهد لها إحدى المسرحيات ولفتت نظره.

تحدثت شويكار في إحدى مقابلاتها عن قصة حبهما، وقصة زواجهما التي يتناقلها الفنانون. بعد قصة حب طويلة، عرض فؤاد المهندس الزواج على شويكار أثناء تقديم مسرحية “أنا وهو وهي”. ليخرج المهندس عن النص لأول وآخر مرة في حياته، وقال لها همساً “تتجوزيني يا بسكوتة؟” وأجابت بالقبول.

ولكن، لم يتم الزواج إلا بعد الانتهاء من تصوير فيلم “هارب من الزواج”. إذ كانت شويكار ترتدي في المشهد الأخير فستان عرس وطرحة، وفؤاد المهندس كان يرتدي بدلة وربطة عنق.

استغل الاثنان هذا المشهد، وذهبا بعد انتهاء التصوير إلى المأذون، في الثانية صباحاً، لتُتوج قصة حبهما بالزواج. وذهب معهما المخرج حسن الصيفي وزوجته الفنانة زهرة العلا. وكان ذلك في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1963. ليحدث الطلاق في العام 1980، خلال عرض مسرحية “سك على بناتك” التي شاركت فيها شويكار بصوتها.

سبب عدم الإنجاب من فؤاد المهندس

وكشفت منة الله الجواهرجي ابنة شويكار عن سبب عدم انجاب والدتها من فؤاد المهندس، وقالت:”شويكار رفضت تنجب من فؤاد المهندس، وقالت لأ مش هخلف منك”.

وأوضحت خلال لقائها بـ “برنامج الستات” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة بقناة “النهار”: ”شويكار قالت لـ فؤاد المهندس لو خلفت منك طفل هنحبه اكتر من بنتي ومن ولادك، وأنا معنديش استعداد أحب حد اكتر من بنتي، وأنت ولادك في عينيا، ومنة ومحمد وأحمد هيبقوا إخوات وإحنا نحاول نعمل لكده”.

ولفتت:”فؤاد المهندس في الأول زعل من شويكار لما رفضت تنجب منه، وبعدين تفهم وجهة نظرها، ولما لقى إني أنا وأولاده بنحب بعض وبنكبر سوا والعلاقة القوية بيننا تخطى ضيقه من أمي شويكار”.

وأشارت:”كنت أرى فؤاد المهندس بابا، وتاَلفنا كعائلة واحدة، وأنا محستش عمري إن فؤاد المهندس خد مني ماما، وهي كانت لما تبقى فاضية معندهاش شغلي تقعد معايا وتشوف مذاكرتي وتيجي معايا هي وعمو فؤاد المهندس حفلات المدرسة، ويوصلونا الامتحانات ويستنونا”.

آخر أيام فؤاد المهندس

بالرغم من أن السبب المباشر لوفاة فؤاد المهندس هو إصابته بأزمة قلبية حادة. لكن، كان هناك مقدمات كثيرة لوفاته. تراكمت تلك المقدمات منذ طلاقه من حب حياته الفنانة شويكار، وإن ظلت تربطهما صداقة قوية إلى حين وفاته. وكانت ترسل إليه طعام الغداء يومياً. فكان يحب الطعام الذي تحضره.

بعد الطلاق، عانى من اكتئاب زاد منه شعوره بالذنب تجاه طليقته وأم ولديه التي “عانت كتير وبقولوا بسببي.. ما بحبش أتكلم في الموضوع ده” كما قال في إحدى مقابلاته التلفزيونية. ثم كانت وفاة تلميذته الفنانة سناء يونس، الذي أثر فيه كثيراً.

بعد ذلك الحريق الذي نشب في غرفته والتهم جميع مقتنياته الثمينة معنويًا وماديًا بالإضافة إلى أنه عانى كثيراً من سجن إبنه البكر محمد بسبب خلاف مع أحد البنوك، وكان مظلوماً. السبب الأخير هو رحيل صديق عمره الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي. إذ رحل المهندس بعد رحيل مدبولي بشهر واحد.

آخر أيام شويكار ووصيتها

وكشفت ابنة شويكار في وقت سابق عن الوصية الأخيرة لوالدتها وعن سبب رفضها لإقامة عزاء لها بعد الوفاة، حيث قالت:” فعلا والدتي أوصتني كثيرا بأنها لا تريد أن يشعر احد بالتعب”، موضحة:” قالتلي لو في الصيف الناس بتصيف مش عاوزكي تضايقيها ولو في الشتاء الدنيا هتبقي برد علي الناس وأنا مش عايزة عزاء اللي عايز يعزيني يبقى في الجنازة لما أدفن وبس”.

كما تحدثت ابنة شويكار عن أخر أيام والدتها، حيث أكدت أنها كانت علي ما يرام ولكنها كانت تشعر بالتعب بسبب بطنها وهذه الفترة كانت في فترة “كورونا” والإطباء شخصوا الحالة بأنها كورنا وهي ليست كورونا وكانت أخر أيامها زي ما هي الحنية والطيبة والضحك وكانت طباخة ماهرة.

وأضافت:” وأخر شيء قالته لي والدتي قبل وفاتها أن اعتني بنفسي وبأولادي وزوجي وحياتي” وتابعت:” وقالتلي متزعليش من حد أبدا يا منة إلا لما تعرفي ظروفه.. هي مكنتش بتحب حد يزعل”.

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