شكرا لقرائتكم خبر عن نهى حافظ تحيى ذكرى ميلاد شادية وليلى مراد فى حفل غنائى بقبة الغورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُقيم صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع مراكز الإبداع الفنى بقبة الغورى حفلاً غِنَائِيًّا تُحييه الفنانة نهى حافظ احتفاء بذكرى ميلاد الفنانة شادية والفنانة ليلى مراد.

ومن المقرر أن تحتضن "قبة الغورى - 111 شارع الأزهر" الحفل الذى سيُقام عند الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل الموافق 19 فبراير، وستكون التذاكر متاحة بمقر صندوق التنمية الثقافية بدار الأوبرا المصرية يَوْمِيًّا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً ما عدا الجمعة والسبت.

وعبّرت الفنانة نهى حافظ عن سعادتها الغامرة بهذه المناسبة، وقالت: "أتشرّف بترشيحى للغناء بهذا الحفل، وهى المرة الأولى التى أقيم فيها حفل غنائي في المكان الذي يتميّز بعراقته التاريخية وأتمنّى أن أقدم من خلال هذه المناسبة الغالية حفلاً يليق باسم وقيمة الفنانتين العظيمتين والعزيزتين على قلبي الأستاذة شادية، والأستاذة ليلى مراد اللتان تعلمت من مدرستهما الكثير وأعتزّ وأفتخر بالغناء لهما فهما الأقرب لإحساسي".

وأضافت الفنانة نهى حافظ أنها حاولت أن تختار بعناية مجموعة من أعمال الفنانة شادية والفنانة ليلي مراد المحببة للجمهور، والتي بقيت شاهدًا على عظمة إرثهم الفنّي ورسّخت فى الأذهان حضورهم مع مرور الزمن، مؤكدةً ضرورة العناية والاحتفاء بالتراث الغنائى الزاخر بالإبداعات التي تستحق أن نُعيدها لتستمع الأجيال الجديدة لجمال وعذوبة الفنّ الذي تربينا عليه وتعلّمنا منه بأن الفن الحقيقي هو الإبداع الذي يأمل به العقل، ويطرب له القلب، وتنتشي لسماعه الحواس، ويبقى راسخ في الأذهان رغم اختلاف العصور وتحوّل المراحل.