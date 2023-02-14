شكرا لقرائتكم خبر عن كورتنى كوكس تتصدر بوسترات دعاية فيلم Scream 6.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت الممثلة العالمية كورتنى كوكس مخيفة فى مجموعة جديدة من البوسترات التى تروّج لأحدث إصدار من سلسلة أفلام الرعب Scream، حيث تمسك الممثلة البالغة من العمر 58 عامًا، خنجرا بيدها مرتدية قفازًا بينما تلقى تعبيرًا باردًا نحو الكاميرا، ويمكن رؤية وجه صراخ Ghostface فى انعكاس الخنجر، كما تصدر أبطال الفيلم الملصقات الأخرى.



Scream 6

وأعلنت شركة Paramount تقديم موعد طرح الجزء السادس من فيلم الرعب Scream إلى 10 مارس من العام المقبل 2023، بدلاً من 31 مارس من نفس السنة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "screenrant"، وذلك بعد طرح الجزء الخامس من السلسلة فى 14 يناير الماضى.

ووصفت الشركة المنتجة Paramount فيلم Scream 6 قائلة "تستمر ملحمة Scream مع الناجين الأربعة من جرائم القتل بشخصية Ghostface وهم يتركون وودسبورو وراءهم ويبدأون فصلاً جديدًا".



بوستر فيلم Scream 6

ووفقًا للتقرير الذى نشرعلى موقع "nme" لم تكشف شركة Paramount Pictures أى معلومات حول الجزء الجديد بالرغم من الانتهاء من كتابة العمل، من قبل المؤلفين جيمس فاندربيلت وجاي بوسيك.

وكان فيلم "Scream 5" هو فيلم أمريكى من إخراج مات بيتينيلى أولبين وتايلر جيليت، هو الجزء الخامس فى سلسلة أفلام Scream، وهو تكملة مباشرة لفيلم "Scream 4" الذى صدر عام 2011، والأول فى السلسلة الذى لم يخرجه ويس كرافن، الذى توفى فى عام 2015، ويضم الفيلم بعض النجوم من الأجزاء السابقة، منهم الممثلة الكندية نيف كامبل في دور سيدني بريسكوت، والممثلة الأمريكية كورتيني كوكس في دور جيل ويذرز، والممثل الأمريكي ديفيد أركيت في دور رجل القانون ديوي رايلي، ومارلي شيلتن في دور جودي هيكس.



بوسترات الدعاية لفيلم Scream 6



ديفيد أركيت فى بوستر فيلم Scream 6

والفيلم تتشابه فيه الشخصيات الجديدة والقديمة من الأجزاء السابقة، كما يؤكد وجود أحداث مثيرة في تفاصيل قصة الفيلم، وكان صناع الفيلم قد صرحوا قبل ذلك أن الجمهور يجب أن يكون مستعدا لجميع أنواع المفاجآت، حيث يأخذ قاتل آخر قناع Ghostface ويبدأ موجة قتل جديدة، العمل من إنتاج Paramount Pictures.