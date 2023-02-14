شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المؤلف اللبنانى مروان نجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، المؤلف والمنتج اللبنانى مروان نجار، بعد صراع مع المرض ونعاه عدد من نجوم لبنان عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، حيث كتب الفنان باسم مغنية، قائلا: "شافنى بين ناس قالى اسمك إيه؟ قلت له باسم قال لى بكرة الصبح بتيجى على المكتب بدى جرب موهبتك بدور وبدأ مشوارى أنا كتير حزين وداعا أستاذى".



باسم مغنيه

وكتب الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم "بعد أن صارع المرض ببسالة وكرامة عالية، يخسر مروان نجار معركة أنهكته فهزمته.. كتب مروان أجمل المسلسلات وصاغ الحملات الاعلانية الأكثر ابتكاراً ولون ليالي اللبنانيين من خلال مسرحه ها هو يغمض عينيه، يلتحق بشقيقه رمزي ويودع حياة كان له في كل فصل منها بصمة ودمعة وابتسامة".

ومروان نجار لديه عشرات الأعمال في التليفزيون والمسرح، كتبها وأنتج معظمها كما كتب عدداً كبيراً من الأغنيات في المسلسلات و المسرحيات ومن أبرز أعماله: "من أحلى بيوت راس بيروت"، "سكت الورق"، "غلطة معلم"، "بنت الحي"، "الأستاذ مندور"، "حلم آذار"، "أم الصبي".