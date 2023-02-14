شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "أخى فوق الشجرة" يحصد 11.7 مليون جنيه فى السينمات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم أخى فوق الشجرة أمس الاثنين إيرادات بلغت 153 ألفا و891 جنيهًا، فى دور العرض السينمائية المختلفة، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال الفترة الماضية 11 مليونًا و768 ألفا و652 جنيها.

فيلم "أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، اسلام إبراهيم وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، ويحكى الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائى علاء الذى يعيش حياة صحية منظمة، لكن دخول توأمه بهاء الذى لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسًا على عقب، ويجسد رامز خلال أحداث الفيلم الشخصيتين، ويعاني "بهاء" من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، كما تنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم.

يذكر أن آخر أعمال رامز جلال فيلم "أحمد نوتردام" الذى عرض عام 2021، وشارك في بطولته كل من: غادة عادل، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، انتصار، أحمد فتحي، محمد ثروت، شيماء سيف، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

يعرض فى السينمات خلال الفترة الحالية عدد كبير من الأفلام، يعرض فيلم "شلبى" للنجم كريم محمود عبد العزيز وروبي، وفيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة محمد هنيدي، وفيلم "جروب الماميز" بطولة يسرا اللوزي وروبي، وفيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، وفيلم "أخي فوق الشجرة" لرامز جلال، وفيلم "اتنين للايجار" بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد، فضلا عن فيلم "الحب بتفاصيله" بطولة الفنان محمد نور.