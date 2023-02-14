شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الحب .. حاتم ومنار فى "الأصلى" قصة حب بدأت بمفتاح 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عرض مسلسل "الأصلى" استطاع الفنان أحمد والى والفنانة سارة نور لفت الأنظار لقصة حبهما البريئة فى المسلسل، فهو حاتم ابن الوزير وهى منار ابنة شقيقة ريهام عبد الغفور "فاطمة الأصلى"، ورغم أن الأحداث الجديدة من العمل كشفت عن تقدم "إبراهيم" يوسف عثمان ابن شقيقة ريهام عبد الغفور منال سلامة "فايزة الأصلى" لخطبتها بعدما انفصل عن شقيقتها أمينة "شاهيستا سعد"، وتشير الأحداث لمزيد من التطور في شكل العلاقة بينهما خاصة في ظل دخول طرف جديد هو يوسف عثمان.

وشهدت مشاهد الكابلز "حاتم ومنار" أحمد والي وسارة نور، ترحابا كبيرا من رواد السوشيال ميديا ممن وصفوا قصة حبهما بأنها قصة بدأت بمفتاح 18، خاصة أن منار تعمل فى تصليح السيارات وهو ما كان سببا فى لقاء منار وحاتم، وطزاجة موهبة الثنائى جعلت مشاهدهما على الشاشة منتظرة.



أحمد والي



أحمد والي وسارة نور



أحمد والي وسارة نور

مسلسل "الأصلى" بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "الأصلى" في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ويعرض عبر شاشة قناة dmc، ومنصة Watch It الإلكترونية.