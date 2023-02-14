شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى من أمام قبر محمود عبد العزيز: كل عيد حب وأنت الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذكرت الإعلامية بوسى شلبى زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز واحتفت بعيد الحب الذى يتزامن اليوم مع ذكراه، حيث نشرت فيديو لها من أمام قبر زوجها الراحل الفنان الكبير محمود عبد العزيز فضلا عن بعض الصور التى جمعتها به، وعلقت عليها قائلة: "كل عيد حب وأنت الحب".

وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع الفيديو، منهم الفنانة سوسن بدر التى علقت قائلة: "الله يرحمه وتعيشي وتفتكرى حبيبتي"، والفنانة جومانا مراد التي كتبت: "حبيبتي في الجنة ونعيمها إن شاء"، بينما علق الفنان محمود عبد المغني قائلا: "ربنا يرحمه ويغفر له يارب".

وحرصت بوسى شلبى، في نوفمبر الماضي على زيارة قبر زوجها الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى ذكرى وفاته السادسة وحرصت على قراءة له القرآن، وقامت بتوزيع قافلة طبية متكاملة من مواد غذائية وأدوات طبية، صدقة جارية على يد روح الفنان الراحل محمود عبد العزيز لأهالى منطقة الوديان أمام كبيبه بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية.

ونشأ الفنان الراحل محمود عبد العزيز بمحافظة الإسكندرية تحديداً بمنطقة الورديان وعاش شبابه فى هذه المنطقة الشعبية إلى أن انطلق إلى العاصمة لاستكمال مسيرته فى عالم الفن فى منتصف السبعينات.