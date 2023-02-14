أحمد بتسان يجتاز الـ 700 ألف مشاهدة بـ أنا جيت (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - سجل الفنان أحمد بتشان بأغنيته الجديدة"أنا جيت"، أكثر من 70 ألف مشاهدة، وذلك خلال يوم واحد من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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جاءت الأغنية بمناسبة احتفالات عيد الحب، من كلمات محمد عاطف، ألحان:مدين، وتقول كلماتها"أنا جيت.. هنا ليه ... يا حبيبي بس إلا عشانك من غير ..تفكير .. دلني قلبي علي مكانك علشان.. روحي فيك.. وبلاقي راحتي ف أحضانك قد ما تقدر قربللي متستهونش ب لهفتي ليك من بين ... ملايين...إحساسي اختارك ليا مسيت... بعينيك... سبعة وتمانين حاجه فيا وبقول... علي طول..كده من وقت لؤاك بيا طب جرب تطلب عمرى هاخد من عمرى و هديك فيها ايه.. دلوقت لو إحنا سافرنا.. ونروح عند قمرنا بمشاعرنا تتساب.. الناس والدنيا بحالها...الله...ومحدش تالت غيرنا فيها ايه.. دلوقت لو إحنا سافرنا.. ونروح عند قمرنا بمشاعرنا تتساب.. الناس والدنيا بحالها...الله...ومحدش تالت غيرنا أنا جيت.. هنا ليه ... يا حبيبي بس إلا عشانك من غير ..تفكير .. دلني قلبي علي مكانك علشان.. روحي فيك.. وبلاقي راحتي ف أحضانك قد ما تقدر قربللي متستهونش ب لهفتي ليك أنا ليل ...ونهار...بحلم تشاركنى حياتي ومفيش ..أسرار.. تداريها عليك حكاياتي مشتاق .. علي نار.. وعملت خلاص حساباتي افضل وياك مش هبعد عنك أبداً مهما ان كان أنا فين.. ما بروح .. سيرتك بتكلم فيها وبقول..ده الروح .. اللي انا بتنفس بيها لو كان.. مسموح .. جنتي جنبك أخليها طول

م انت معايا بحس ان انا ف الكون اسعد انسان"

أغنية أحمد بتشان "هقول وإسمع":

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ"بتشان"، من خلال هقول واسمع، والتي تخطت حاجز النصف مليون مشاهدة، وتقول كلماتها:

"قول واسمع مافياش حيل كلام بقى م اللي دمه تقيل اخدت كتير فاضلك ايه فاضلك جايزه في التمثيل ماتعرفش انت تبقى صريح يا كدبك والدموع بتسيح واسف لو ده كان تجريح يا رخص اللي نلاقي له بديل ما خلاص اه خلاص

كفاياني بقى استرخاص يا غلب

اللي وعد خاين على الاخلاص او استنى يدوق حنيه من تماثيل ما خلاص اه خلاص

كفاياني بقى استرخاص يا غلب

اللي وعد خاين على الاخلاص او استنى يدوق حنيه من تماثيل هقول واسمع مافياش حيل انا شكرا كده استكفيت عييت بيك بس اديني عِفيت سنين حبلك ده بيه اتلفيت خنقني وكان بجد شديد بتحكي ف ايه بلاش تأليف سقط في الامتحان يا ضعيف في¬ ناس القرب منها يضيف وناس في البعد عنها نزيد".