محمد منير في أمسية شتوية بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الكينج محمد منير، جمهوره في الإمارات بحفل غنائي جديد، ضمن موسم الحفلات الشتتوية المقام هناك.

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موعد حفل محمد منير في الإمارات

ومن المقرر ان يقام الحفل في الـ 25 من فبراير الجاري، داخل أحد المتنزهات بالعاصمة أبو ظبي

أغنية منير "للي":

طرح منير حديثًا أغنية "للي"، التي حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، تقول كلماتها:

سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه

ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا

ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه

اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه



عيونه بضرب ميت مثل أول ما بيطلّوا

دَوقّته من طعم الغَزَل دوقّني من ذلّه

وبحبه أنا مهما حصل طب مين بقي يقول له

ماهو لو حبيبك كان عسل متخلّصوش كلّه