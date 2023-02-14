أنغام تدخل عيد الحب بـ "خليني معاك شوية"

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك الفنانة أنغام في سلسلة الإصدارات الغنائية لـ عيد الحب هذا العام، خلال كليب "خليني معاك شوي"، التي ستطرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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موعد طرح كليب خليني معاك شوية لأنغام

ومن المقرر أن يُطرح الكليب في السادسة مساءً عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وعدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أنغام من خلال أغنية "عشان أرضيك"، التي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها"شان ارضيك انا شفت الحياه بعنيك ‎انا عشت اللي عدي ده ليك ‎بقيتلي الماضي و الحاضر .. بنيت الجاي كله عليك ‎عشان ارضيك نسيت نفسي نسيت روحي ‎لغيت راحتي بقي طموحي ‎تقول حاجه و اقول حاضر "ولا بترضي في يوم معاليك" ‎مش فاكره ليك لحظه هنا ‎مش هبقي تاني مسلمه

‎قلبي اللي كان لك زي ضلك لسه الجراح في معلمه ‎وياك سنين متحمله ‎تجرح و برضو مكمله ‎ليه كنت راضيه ابقي واحده متقيدة و متسلسله ‎عشان ارضيك انا شفت الحياه بعنيك ‎انا عشت اللي عدي ده ليك ‎بقيتلي الماضي و الحاضر .. بنيت الجاي كله عليك ‎عشان ارضيك نسيت كل البشر و الناس ‎بقيت صوره بلا احساس ‎خساره قلبي كان فاكره خضوعه ليك وفا و اخلاص ‎عشان ارضيك سنين بنكر عليا ظنوني ‎بكدب فيها حتي عيوني ‎وباخدع نفسي و بكابر لو كل العيون يلوموني