فبراير الكويت 2023|موعد حفل نوال الكويتية

ياسر رشاد - القاهرة - تحيي الفنانة نوال الكويتية، حفلها الغنائي الجديد ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، والذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء.

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موعد حفل نوال الكويتية في فبراير الكويت 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 16 من فبراير الجاري، على مسرح الكويت أرينا.

احتفالات فبراير الكويت 2023

يتضمن احتفال هلا فبراير الكثير من الفعاليات والعروض والمهرجانات والحفلات الغنائية الرائعة

والمميزة التي يقوم بإحيائها عدد من أهم وأشهر نجوم الفن في

الوطن العربي.

تشمل حفلات هلا فبراير 2023 في الكويت الكثير من الفعاليات والأمسيات والمسرحيات التي يتم التحضير لها احتفالًا بالعيد الوطني الكويتي.

بجانب الكثير من المباريات الودية المميزة التي تشارك فيها أفضل الأندية العربية والكويتية، وإقامة الكثير من النشاطات الرياضية والبطولات الرائعة في سوق دبي الحرة، وذلك مثل رياضة التنس.