سينما أقواس الرومانسية المختلفة فى الفالنتين

ياسر رشاد - القاهرة -

< ذروة العصر الرومانسى لنيكولاس سباركس مع The Notebook

تتشابك الشخصيات فى أقواس رومانسية مختلفة. نعيش معها ونتذوق رحيقها وخلال تاريخ السينما قدمت الآلاف من الأفلام الرومانسية؛ ولكن هناك علامات فى فارقة، إلى جانب الذوق الخاص.. وفى النهاية أجمل احتفال بعيد الحب هو تذكر بعضها وإعادة مشاهدته ستظل الأفلام الرومانسية وسيلة رائعة للمشاهدين للحياة فى عالم مواز جميل، يتكلم عن «السعادة الأبدية»، وغالبًا ما Casablanca كازابلانكا إنتاج عام 1942أخرجه مايكل كيرتس وبطولة همفرى بوجارت وإنجريد بيرجمان وبولهنريد. تم تصويره خلال الحرب العالمية الثانية، وهو يركز على المغترب الأمريكى (بوجارت) الذى يجب أن يختار بين حبه لامرأة (انجريد بيرجمان) ومساعدة زوجها، زعيم المقاومة التشيكوسلوفاكية، على الهروب من مدينة فيشى التى تسيطر عليها فيشى.. يعتمد السيناريو على مسرحية Everybody Comes to Rick's. حقق الفيلم نجاحًا قويًا وإن كان غير مدهش فى أول عرض له. وفاقت التوقعات، فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم، فى حين تم اختيار كورتز كأفضل مخرج، وتم تكريم إبستين وكوتش لأفضل سيناريو مقتبس.، ودائمًا ما يصنف بالقرب من أعلى قوائم أعظم الأفلام فى التاريخ. فى عام 1989، مكتبة الكونجرس بالولايات المتحدة اختار الفيلم كواحد من أوائل الأفلام التى تم حفظها فى السجل الوطنى للفيلم لكونه «مهمًا ثقافيًا أو تاريخيًا أو جماليًا».

The Parent Trap 1998 أخرجته وشاركت فى كتابته نانسى مايرز، إعادة إنتاج لفيلم عام 1961 يحمل نفس الاسم ومقتبس من رواية إريك كاستنر الألمانية لعام 1949 ليزا ولوتى. ولوتى (Das doppelte Lottchen). ففى عام 1986، التقى نيك باركر وإليزابيث جيمس، وقعا فى الحب وتزوجا. أنجبت إليزابيث توأمان اسمه هالى وآنى. بعد ولادة التوأم بوقت قصير، طلاق نيك وإليزابيث، مع منح نيك حضانة هالى وتربيتها فى كاليفورنيا، حيث يمتلك مزرعة عنب خاصة به. فى هذه الأثناء، قامت إليزابيث بتربية آنى فى لندن، حيث تعمل مصممة فساتين الزفاف.

بعد 11 عامًا و9 أشهر فى عام 1998، تم إرسال التوأم بالصدفة إلى نفس المعسكر الصيفى، حيث يشكلان منافسة شديدة. عندما تقوم «هالى» وأصدقاؤها بمزحة خطيرة فى مقصورة «آنى»، يتم إرسال «هالى» و«آنى» إلى حجرة العزلة، حيث يبدآن فى الارتباط ببعض اهتماماتهما المشتركة. عندما يدركان أن لكل منهما والدًا مطلقًا، فإنهما يعرضان على بعضهما البعض صورة للوالدين، اللذين لم يلتقيا بهما من قبل، ويكتشفان أنهما توأمان انفصلا عند الولادة. قررا تبديل الأماكن لجعل والديهما يجتمعان مرة أخرى ويعودان معًا؛ كل فتاة تدرب الأخرى لتكون مثلها.

< Valentine's Day

عيد الحب إخراج جارى مارشال. كتب السيناريو والقصة كأثرىن فوجيت وآبى كون ومارك سيلفرشتاين. الفيلم يضم نجومًا كثيرين جيسيكا ألبا، كاثى بيتس، جيسيكا بيل، برادلى كوبر، إريك دين، باتريك ديمبسى، هيكتور إليزوندو، جيمى فوكس، جينيفر جارنر، توفير جريس، أن هاثاواى، كارتر جينكينز، أشتون كوتشر، الملكة لطيفة، تايلور لوتنر، جورج لوبيز، شيرلى ماكلين، إيما روبرتس، جوليا روبرتس، برايس روبنسون وتايلور سويفت فى أول تمثيل سينمائى لها. تلقى الفيلم آراء سلبية لكنه حقق نجاحًا فى شباك التذاكر.

< العروس الأميرة

The Princess Bride إخراج روب راينر.. مقتبس من قبل ويليام جولدمان من روايته التى تحمل الاسم نفسه عام 1973، وهى تحكى قصة عاصفة لمزارع يدعى ويستلى، يحاول أنقاذ حبه الحقيقى من الأميرة ويمنع زواجها من الأمير هومبردينك البغيض. يحافظ الفيلم على أسلوب السرد القصصى للرواية من خلال تقديم القصة ككتاب يقرأه الجد لحفيده المريض. اعتبر أحد أفضل الأفلام فى الثمانينيات، وواحدًا من أفضل أعمال رينر.

تدور الحكاية حول باتركاب، وهى امرأة شابة تعيش فى مزرعة فى مملكة فلورين الخيالية. كلما طلبت من المزارع ويستلى أن يفعل شيئًا ما، كان دائمًا يمتثل، قائلاً، «كما يحلو لك». يقع الاثنان فى الحب، ويغادر ويستلى بحثًا عن ثروته فى الخارج حتى يتمكنوا من الزواج. عندما تعرضت سفينته للهجوم من قبل القراصنة الرهيب روبرتس، يُفترض أن ويستلى قد مات.

< المريض الإنجليزى

The English Patient من إخراج أنتونى مينجيلا من نصه الخاص على أساس رواية عام 1992 التى تحمل نفس الاسم من تأليف مايكل أونداتجى.. يتذكر بطل الرواية الذى يحمل نفس الاسم، وهو رجل محترق بدرجة لا يمكن التعرف عليها ويتحدث بلهجة إنجليزية، تاريخه فى سلسلة من ذكريات الماضى، ويكشف للجمهور هويته الحقيقية وعلاقة الحب التى شارك فيها قبل الحرب. فهو لا يعترف بهويته أو يكشف القصة كاملة للممرضة التى تعتنى به والرجل الذى يشتبه به حتى نهاية الفيلم. هذا الشكل من العرض يختلف تمامًا عن الكتاب، حيث يتحدث المريض عن ماضيه تحت تأثير المورفين. ينتهى الفيلم ببيان نهائى على الشاشة مفاده أنه سرد خيالى للغاية لـLászló Almásy (توفى عام 1951) وشخصيات وأحداث تاريخية أخرى.حصل الفيلم على اثنى عشر ترشيحًا فى حفل توزيع جوائز الأوسكار التاسع والستين، وفاز بتسعة. صنّف معهد الفيلم البريطانى المريض الإنجليزي أعظم 55 فيلمًا بريطانيًا فى القرن العشرين.

< انظر قبل شروق الشمس

Before Sunrise بالنسبة للفيلم السوفيتى، انظر قبل شروق الشمس من إخراج ريتشارد لينكلاتر وشارك فى كتابته لينكلاتر وكيم كريزان. مستوحى من التجارب الشخصية، فى 16 يونيو 1994، التقى جيسى بسيلين على متن قطار من بودابست، وأجروا محادثة. يتجه جيسى إلى فيينا لتستقل طائرة عائدة إلى الولايات المتحدة، بينما تعود سيلين إلى الجامعة فى باريس بعد زيارة جدتها. عندما وصلوا إلى فيينا، طلب جيسى من سيلين النزول معه، قائلة إنه بعد 10 أو 20 عامًا على الطريق، قد لا تكون سعيدة بشخصيتها المهمة الأخرى وقد تتساءل كيف كانت حياتها ستكون مختلفة إذا اختارت شخصًا آخر. بدلاً من ذلك، قد تدرك فقط أن جيسى نفسه لا يختلف عن البقية. نظرًا لعدم توفر المال لاستئجار غرفة لليلة، قرروا التجول فى فيينا حتى رحلة جيسى فى صباح اليوم التالى.

بعد زيارة بعض المعالم فى فيينا، يتشاركون قبلة فى الجزء العلوى من Wiener Riesenrad عند غروب الشمس ويبدأون فى الشعور بعلاقة رومانسية. مع استمرارهم فى التجول فى جميع أنحاء المدينة، بدأوا فى التحدث بشكل أكثر انفتاحًا مع بعضهم البعض، مع محادثات تتراوح بين مواضيع حول الحب والحياة والدين وملاحظاتهم عن فيينا. أخبرت سيلين جيسى أن صديقها الأخير انفصل عنها منذ ستة أشهر، مدعية أنها «أحبه كثيرًا». عندما تم استجوابه، كشف جيسى أنه جاء فى البداية إلى أوروبا لقضاء بعض الوقت مع صديقته التى كانت تدرس فى مدريد، لكنهما انفصلا بعد فترة وجيزة من وجوده هناك. لقد وجد رحلة طيران رخيصة إلى المنزل، عبر فيينا. عندما يمشون بجانب Donaukanal، اقترب منهم رجل يعرض عليهم كتابة قصيدة بكلمة من اختيارهم فى الداخل. قرر جيسى وسيلين كلمة «ميلك شيك»، وسرعان ما يتم تقديمهما مع قصيدة «ملاك الوهم» (التى كتبها الشاعر ديفيد جيويل للفيلم) - وهى قصيدة يدعى جيسى بسخرية أن الرجل قد كتبها بالفعل وأدخل الكلمات التى يختارها الناس. فى مقهى فيينايقوم جيسى وسيلين بإجراء محادثات هاتفية مزيفة مع بعضهما البعض، ويلعبان أصدقاء بعضهم البعض الذين يتظاهرون بالاتصال بهم. تكشف سيلين عن استعدادها للنزول من القطار مع جيسى قبل أن يقنعها. يكشف جيسى أنه بعد انفصاله عن صديقته، اشترى رحلة لم تكن أرخص كثيرًا، وكل ما أراده حقًا هو الهروب من حياته. يعترفون بانجذابهم لبعضهم البعض وكيف جعلتهم الليل يشعرون، على الرغم من أنهم يفهمون أنهم ربما لن يروا بعضهم البعض مرة أخرى.

< فيلم Gone with the Wind

ذهب مع الريح فيلم رومانسى أمريكى ملحمى عام 1939مقتبس من رواية 1936 لمارجريت ميتشل.. تدور أحداث

الفيلم فى الجنوب الأمريكى على خلفية الحرب الأهلية الأمريكية وعصر إعادة الإعمار، ويحكى الفيلم قصة سكارليت أوهارا (فيفيان لى)، الابنة القوية الإرادة لمالك مزرعة فى جورجيا، بعد سعيها الرومانسى لاشلى. ويلكس (ليزلى هوارد)، وهى متزوجة من ابنة عمه ميلانى هاميلتون (أوليفيا دى هافيلاند)، وزواجها اللاحق من ريت بتلر (كلارك جابل).

فى حفل توزيع جوائز الأوسكار الثانى عشر، حصل على عشر جوائز أوسكار (ثمانى جوائز تنافسية، واثنتان فخرية) من ثلاثة عشر ترشيحًا، بما فى ذلك جوائز أفضل فيلم، وأفضل مخرج (فلمينج)، وأفضل سيناريو مقتبس (تم منحه بعد وفاته إلى سيدنى هوارد)، وأفضل ممثلة (لى)، وأفضل ممثلة مساعدة (هاتى مكدانيل، أصبحت أول أمريكية من أصل أفريقى تفوز بجائزة الأوسكار). حددت أرقامًا قياسية لإجمالى عدد مرات الانتصارات والترشيحات فى ذلك الوقت.

كان فيلم Gone with the Wind يتمتع بشعبية كبيرة عند إصداره لأول مرة. أصبح الفيلم الأكثر ربحًا حتى تلك اللحظة، وسجل الرقم القياسى لأكثر من ربع قرن. عند تعديله وفقًا للتضخم النقدى، فإنه لا يزال الفيلم الأكثر ربحًا فى التاريخ. تمت إعادة إصداره بشكل دورى طوال القرن العشرين وأصبح متأصلًا فى الثقافة الشعبية. على الرغم من أن الفيلم قد تم انتقاده باعتباره نفيًا تاريخيًا، وتمجيدًا للعبودية، والسبب المفقود لأسطورة الكونفدرالية، فقد كان له الفضل فى إحداث تغييرات فى الطريقة التى تم بها تصوير الأمريكيين من أصل أفريقى سينمائيًا. يعتبر الفيلم من أعظم الأفلام فى كل العصور، وفى عام 1989 أصبح أحد الأفلام الافتتاحية الخمسة والعشرين المختارة للحفظ فى السجل الوطنى للأفلام بالولايات المتحدة.

< المفكرة (2004)

حدثت ذروة العصر الرومانسى لنيكولاس سباركس مع The Notebook. من الصعب تحديد ما إذا كانت الكيمياء بين الممثلين الرئيسيين هى التى أقنعت المعجبين، أم القصة المكتوبة بشكل جميل، أم الموسيقى التصويرية الملحمية، أم حتى المشاهد الرائعة مثل الاعتراف تحت المطر. أصبح هذا الفيلم عنصرًا أسآسيا لكل عشاق الرومانسية.

< تايتانيك (1997)

على الرغم من النهاية المأساوية التعيسة لفيلم رومانسى، يحب عشاق هذا النوع مشاهدة فيلم تيتانيك. هناك شيء يتحرر فى العلاقة بين روز وجاك يقنع حتى أكثر المشاهدين تشككًا. إنها شهادة على كيف يمكن للحب التغلب على الطبقة والعقبات الأخرى التى قد يواجهها. بقدر ما كانت نهاية الفيلم مفجعة، فإن غالبية قصة جاك وروز مليئة بالأمل. بينما تكافح لتحرير نفسها من توقعات عائلتها، يقدم لها جاك عالمًا جديدًا تمامًا. يصور الفيلم نوع الحب الذى يمكن للمرء أن يفعل أى شيء من أجله، والسبب فى احتلاله مكانة عالية فى القائمة هو أن معظم الناس يتمنون أن يتمكنوا من تجربة نفس الشيء مرة واحدة على الأقل فى حياتهم.

< علاقة غرامية (1957)

يُعد فيلم Affair To Remember كلاسيكيًا من هذا النوع، عند التفكير فى أكثر قصص الحب الملحمية التى تم سردها على الإطلاق. ربما تكون الفكرة البسيطة هى أنه لا يوجد شيء فى العالم يمكنه إيقاف الحب عندما يكون حقيقيًا هو الذى يأسر قلوب عشاق الرومانسية. يريد غالبية الناس أن يثقوا فى هذه الحقيقة، على الرغم من الأدلة الهائلة التى تثبت عكس ذلك. على الرغم من أن الفيلم يلعب بالعواطف، إلا أنه لا يتخطى الحدود إلى مبتذل. من المحتمل أن يكون هذا بسبب النص المكتوب ببراعة واثنين من أفضل الممثلين فى هوليوود فى ذلك الوقت - كارى جرانت، الذى يأخذ دور زير نساء مغرم بالحب إلى مستوى آخر تمامًا، وديبورا كير، التى لا يمكن وصفها إلا كعمل طبقى.

< أسوأ شخص فى العالم

The Worst Person in the World...الفيلم النرويجى، الذى تم ترشيحه لأفضل فيلم روائى دولى فى حفل توزيع جوائز الأوسكار، هو قصة قادمة ورومانسية مختلطة مع التركيز على الحب الذى يأتى ويخرج من حياتك.

< أنا كارنينا (2012)

يتكيف الكاتب المسرحى توم ستوبارد مع رواية ليو تولستوى الشهيرة، حيث أعطى المخرج جو رايت القصة تحولات وتحولات بصرية جديدة تجعلها تبدو وكأنها إنتاج مسرحى أكثر من فيلم. تتبع القصة المستويات العليا فى المجتمع الروسى، وكيف يمكن لقضايا القلب أن تغير المكانة الاجتماعية للشخص.

< كارمن جونز1954

«تذهب من أجلى وأنا من المحرمات. ولكن إذا كنت من الصعب الحصول عليها، فأنا أذهب من أجلك». هذا هو شعار كارمن جونز، وردة حمراء داخل شعلة حمراء. أحد أكثر التحديثات نجاحًا فى الأوبرا، هذا الفيلم الرائع، الذى ابتكره وأخرجه أوتو بريمينجر، ليس مسرحية موسيقية تقليدية، بل هو عبارة عن دراما مع الموسيقى. الألحان مأخوذة من كارمن لجورج بيزيه عام 1875، والكلمات من أوسكار هامرشتاين الثانى، والزمان والمكان هما نورث كارولينا خلال دبليو دبليو. الثانى، والممثلون أسود، مع دوروثى داندريدج الساحرة فى دور جونز وهارى بيلافونتى فى دور جو المهووس بالحب. هذه الرومانسية كخطر، مثل الموت، مصير كبير فى خزانة ملابس كارمن اللذيذة (من تصميم مارى أن نيبيرج). هذا الثوب المرجانى المتعرج مع الخطوط المائلة على القلب يقول كل شيء. تم ترشيح داندريدج لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة، وهى الأولى لامرأة أمريكية من أصل أفريقى.

