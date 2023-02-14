عمرو دياب يعود للدراما في "بطمن عليك"

ياسر رشاد - القاهرة - في نوع انتظره جمهوره كثيرًا، يعود الهضبة عمرو دياب إلى الإصدارات الدرامية في أغنياته من خلال "بطمن عليك"، والتي طرحها بمناسبة الاحتفال بعيد الحب.

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كلمات أغنية بطمن عليك عمرو دياب

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع، أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها"

انا بطمن عليك مش عايز حاجة منك

غير بس انك ترد انت كويس بجد

مش ناقصك اي حاجة مش ناقصك اي حد

يا بعيد عن عيني يا عيني بعيد

بالقلب انا بسلم مادام عز السلام بالايد

مش بحكي عن الرجوع

مش دة الكلام ولا دة الموضوع

انا بس بطمنك مهما يحصل ما بينا

في القلب مسكنك

دول مش عشرة يومين

طيب نروح من بعض فين

مش انا اللي هفكرك

انا عايزك تبقى عارف انا لسة بقدرك

طرح عمرو دياب أحدث أغانيه "مضحوك علينا"،

التي سجلت أكثر من نصف مليونمشاهدة عبر المنصة الموسيقية الشهيرة "أنغامي".

كلمات محمد بوغة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم، تقول كلماتها:

"جالنا ناس بيفرحونا وأما نزعل بيشوفونا مالنا مش بيسمعونا كلام يزود همنا قلبهم بيحس بينا

وقتهم ده كله لينا حتى في غيرتهم علينا غيرة تفتح نفسنا ده احنا كان مضحوك علينا

طول حياتنا يا جدع كان بيتنكد علينا وفهمونا ده الدلع يجوا ويشوفوا الهنا ولا مايجوش بالسلامة

حد بعد ما يلقى راحته يفتكر تاني الوجع ناس بتطفي ناس وغيرها تديلك آخرها.