أحمد كمال زوج عبلة كامل السابق يكشف آخر أخبارها وحقيقة اعتزالها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 12:52 مساءً - أكد الفنان أحمد كمال على أن زوجته السابقة الفنانة عبلة كامل بخير وبصحة جيدة، ولا أساس من الصحة للأخبار التي يتم تداولها حول اعتزالها الفن بسبب ابتعادها عن الظهور منذ فترة طويلة .

قال أحمد كمال في تصريحات لبرنامج “MBC Trending”: “عبلة كويسة جدا وربنا يديها الصحة، ومعرفش طبعا هي ناوية على إيه بس إن شاء الله لو فيه عمل هتشارك فيه ومفيش اعتزال” .

وكان قد تحدث الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر في تصريحات له بوقت سابق عن سبب ابتعاد الفنانة عبلة كامل لسنوات عن الفن وغيابها عن حضورها الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما وتكريمها به .

فقال أشرف زكي خلال استضافته في برنامج “حبر سري” المذاع على قناة “القاهرة والناس” وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم أن قرار عبلة كامل بالابتعاد عن الفن هو قرار شخصي، وأنه والكثير من الفنانين حاولوا من قبل إقناعها بالعودة ولكنها تؤجل الأمر .

تابع: “أنا على تواصل معاها كبير وبنقعد نرغي، احنا أصدقاء جدا جدا وكنا ناويين نكرمها في مهرجان الدراما اللي فات وضغطت عليها وبعدين قالتلي خليني في دورات جاية، أنا مش مؤهلة دلوقتي” .

وأشار “زكي” إلى أن صديقة مقربة وحميمة من الفنانة عبلة كامل من خارج الوسط الفني كانت قد توفيت، وهو الأمر الذي أثر عليها وأصابها بالحزن وحالة من الاكتئاب .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبلة كامل كان الجزء الخامس من مسلسل “سلسال الدم” وذلك في عام 2018، والذي كانت قد قدمت أول أجزائه في عام 2013 .