شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "الهامور": مصر تحتضن المبدعين وحرصنا أن تكون محطتنا الأولى بعد السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد كبير من نجوم الفن، العرض الخاص ليفلم "الهامور" وهو أول إنتاج سعودى من شركة بوليفارد استوديو، والذى أقيم أمس بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، حيث حضر المخرج خيرى بشارة، والمخرج عمرو عرفة، والدكتور أشرف زكى، والفنان إيهاب فهمى، والشاعر أيمن بهجت قمر، والفنانة غادة عادل، الفنانة دينا الشربينى، والفنان محمد ثروت وزوجته، والفنانة رانيا منصور، وأحمد طلعت، بالإضافة إلى المخرج عمرو سلامة وزوجته، الموسيقار هشام نزيه، والمطرب أحمد بتشان، والمنتج الموسيقى ياسر خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين.



عرض فيلم الهامور



عرض فيلم الهامور



عرض فيلم الهامور



عرض فيلم الهامور



عرض فيلم الهامور

كما حضر العرض الخاص نائب السفير السعودى، وسالم الكيال نائب الرئيس التنفيذي لشكرة بوليفارد استوديو، ومخرج العمل عبد الإله القرشى، وعدد كبير رمن ابطال الفيلم، وأشاد الحضور بالفيلم ومحتواه الكوميدى، لاسيما إنه اول إنتاج سعودى يعرض في مصر، خاصة أن الفيلم يضم عدد كبير من الفنانين السعوديين، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق.

وقال المخرج عبد الإله القرشى لـ"الخليج 365" إنه سعيد للغاية بعرض الفيلم فى مصر، وإنه كان حريصا مع الرئيس التنفيذى لبوليفارد استوديو عدنان الكيال، على أن الفيلم يعرض فى مصر فى عرضه الأول، خاصة أن مصر تحتضن كل المبدعين، مشيراً إلى أن الفيلم يتضمن عدة رسائل.

فيلم الهامور تدور أحداثه حول حارس أمن يتمكن من جمع ثروة ضخمة عن طريق النصب واتباع أساليب ملتوية، ويقنع البعض باستثمار أموالهم برفقته مع وعد بالحصول على ربح سريع، ولكن سرعان ما تنقلب الأحداث، حيث يعد فيلم "الهامور" من أضخم الانتاجات السعودية وحقق إيرادات ضخمة في الخليج

فيلم "الهامور" من بطولة فهد القحطانى، خالد يسلم، إسماعيل الحسن، على الشريف، فاطمة البنوى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف هانى كعدور، إخراج عبد الإله القرشي.



















