دينا الشربيني تقلد مايا دياب بإطلالة جريئة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 11:45 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تداول صورة لها ،عبر مواقع التواصل الإجتماعى ،من أحدث جلسات تصوير لها لصالح احدى المجلات.

وظهرت دينا الشربينى بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير مكشوف الصدر يشبه الوردة ،واعتمدت في إطلالتها على تسريحة الشعر البسيطة ونظارة الشمس لإبراز إطلالتها الجذابة .

وقد اثارت هذه الاطلالة الجدل بسبب جرأته من ناحية وبسبب اتهامها بتقليد الفنانة اللبنانية مايا دياب الذي سبق ان ارتدته في إحدى جلسات التصوير سبتمبر الماضي.