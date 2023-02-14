شاهد – غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بفستان الزفاف.. هل تزوجت للمرة ال 13؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 11:45 صباحاً - فاجأت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها ومتابعيها عبر خاصية ستوري حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

حيث ظهرت النجمة المصرية بإطلالة جذابة فارتدت فستان مميز يشبه فساتين الزفاف من اللون الشامبين المطرز بدون اكمام واعتمدت ان يكون شعرها ملموم بطريقة الكحه واختارت ان يكون المكياج ناعم.

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت اعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات التي تساءلوا من خلالها عن سبب ظهورها بفستان الزفاف، وتوقع البعض أنها ارتدت هذا الفستان من أجل جلسة تصوير جديدة.

غادة عبد الرازق عبر ستوري إنستجرام

عودة غادة عبد الرازق لهيثم زنيتا

من ناحية أخرى، أكد مصدر مقرب من النجمة غادة عبدالرازق، ومدير التصوير هيثم زنيتا عودتهما مرة أخرى، بعد الأزمة التي وقعت بينهما خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى انفصالهما؛ كما ظهر الثنائي معًا في حفل عيد ميلاد حفيدة غادة عبد الرازق التي كانت قبل عدة أيام.

وقال المصدر في تصريحات صحفية لإحدى الصحف: «لم يكن هناك انفصال بين الثنائي، كان مجرد خلاف في وجهات النظر بينهما وبعد فترة الانفصال تمت العودة، ولم يكن هناك طلاق بل خلاف وزال بعد عدة أيام».

يذكر أن النجمة غادة عبدالرازق أكدت في تصريحات لبرنامج «et بالعربي» انفصالها عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا دون الإفصاح عن أي أسباب لذلك الانفصال.

غادة عبدالرازق تقتحم عالم المنصات الرقمية

وعلى الصعيد الفني، تشارك الفنانة غادة عبد الرازق لأول مرة، بعرض مسلسلها الجديد داخل عالم المنصات من خلال حكاية «تحت الحزام»؛ وهي من ضمن حكايات «مسلسل حدث بالفعل»؛ والذي من المقرر عرضه الفترة المقبلة.

يشار إلى أن المسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية ، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

مسلسل «حدث بالفعل» من بطولة غادة عبد الرازق، ومن إنتاج بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان بالتعاون مع اكتيف ميديا برودكشن، وتأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له.

المسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

غادة خارج موسم رمضان 2023

وكان المخرج هشام الرشيدي، كشف مؤخرا سبب خروج مسلسل “تلت التلاتة” لـ غادة عبد الرازق من السباق الرمضاني 2023، وتأجيله لشهر رمضان 2024 حتى يتم تنفيذه بشكل متميز.

المسلسل من تأليف هبة الحسيني ويشارك في بطولته نجلاء بدر ومصطفى درويش وإخراج هشام الرشيدي.

يذكر أن، آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل “لحم غزال” بطولة شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وعدد من الفنانين.

فيلم جوازة بالعافية

وفي السينما، بدأ النجمان غادة عبد الرازق وأحمد آدم تصوير فيلمهما الجديد بعنوان “جوازة بالعافية“، من إخراج شريف إسماعيل، وانطلق تصوير العمل قبل أيام بالتزامن مع إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، والمقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

تجسد غادة عبد الرازق ضمن أحداث العمل شخصية هدى، وهي فتاة تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، والعمل من بطولة أحمد آدم، من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل.

وتعود غادة عبد الرازق إلى السينما بفيلم “جوازة بالعافية” بعد غياب 4 سنوات منذ مشاركتها فى فيلم “حرب كرموز” مع أمير كرارة، محمود حميدة، مصطفى خاطر، والإنجليزى اسكوت ادكينز الشهير بـ”بويكا”، وعدد كبير من ضيوف الشرف، قصة محمد السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى.

كما غادة عبد الرازق تنتظر استكمال المشاهد الأخيرة في فيلمها المتوقف “حفلة 9” الذى يجمعها بـ طارق لطفي، أحمد وفيق، محمود البزاوي.

أما أحمد آدم فكان آخر ظهور له في السينما خلال “فيلم 200 جنيه” الذى تم عرضه العام الماضى، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، دينا فؤاد، محمود حافظ، نهى صالح وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.

الخليج 365

الخليج 365