شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يرصد التعاقد مع نجم الأهلى بعد تألقه بمونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن النجم المصري أحمد عبد القادر حظي على إعجاب مسئولي الإنتر، بعد متابعته فى كأس العالم للأندية الأخير، والذي أقيم فى المغرب، بعد أن حصد الفريق المصري المركز الرابع فى البطولة، بعد خسارتي ريال مدريد وفلامينجو.

وأفادت التقارير أن عبد القادر كان أبرز نجوم الأهلى التى ظهرت فى المونديال الأخير، بعد أن قدم اللاعب مستوي أكثر من رائع فى البطولة، وخاصة أمام ريال مدريد، وفلامينجو والذي تمكن أمامها فى تسجيل هدفين لفريقه فى المباراة التى خسرها الفريق القاهري برباعية مقابل هدفين..

وأكدت بعض المصادر القريبة من عبد القادر، أن اللاعب يترك قرار الرحيل وإحترافه إلى إدارة الأهلي، ومن ثم فإن بقائه من عدمه لن يمثل له أزمة خلال المرحلة القادمة.



قيمة إنتقال عبد القادر المتوقعة

وأشارت بعض المصادر الإيطالية، أنه من المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة، أن يتقدم مسئولي الأفاعي بعرض رسمي من أجل اللاعب، حيث يظن الإنتر أن قيمة الصفقة لن تتخطي حاجز ال 5 مليون يورو فى جميع الأحوال.

مما يجعل إمكانيات اللاعب تتناسب مع القدرة المالية للاعب، بجانب صغر سن اللاعب، والذي يجعله قابلا للتطور والإستثمار الرياضي فيه، فى قادم المواسم.