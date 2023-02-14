شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح أحدث أغنياته "بطمن عليك" بمناسبة عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الهضبة عمرو دياب أحدث أغنياته بعنوان "بطمن عليك" بمناسبة عيد الحب، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع أحمد ابراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.



عمرو دياب

وأحيا الهضة عمرو دياب، الشهر الماضى، حفلا جماهيريا غفيرا في جبل ميديا سيتي بدبي، وحرص الجمهور على حضور الحفل حيث توافدوا بأعداد غفيرة قبل انطلاقه بساعات، مما جعل الحفل هو الأضخم في دبي حتى الآن.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل فاصلا من أشهر أغانية مثل يا أنا يالأ، لو اتساب، بحبه، وياه، تملي معاك، ميدلي أغاني قديمة، قصاد عيني، راجع، زي ما انتي، عاملة إيه دلوقتي، نور العين، العالم الله، انت الحظ، اللي عدى، سنجل، وهتتدلع.

يذكر أن آخر أغنيات النجم عمرو دياب أغنية "مضحوك علينا"، والتى افتتح بها عام 2023، من كلمات محمد البوغة وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج و ديجتال ماستر أمير محروس وتسجيل اندرو داوود وشيري شكري،

واستعرض برنامج الدوم في موسمه الثاني الذي يذاع على قناة DMC، المسيرة الفنية للهضبة عمرو دياب، وذلك خلال فيلم قصير، تزامناً مع عرض متسابقى محافظة بورسعيد، فقد عرض الفيلم بدايته في محافظة بورسعيد مرورا بمعرفته بهاني شنودة، وحتى أصبح من أهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.