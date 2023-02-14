شكرا لقرائتكم خبر عن تزوجت 5 مرات أولها فى عمر الـ16.. ذكرى ميلاد سهير البابلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سهير البابلى، حيث أنها من مواليد 14 فبراير، قدمت أعمالاً مهمة و تركت بصمة كبيرة مع جمهورها، ورصيدها الفنى امتد لأكثر من 60 عامًا جعل الفنانة الكبيرة سهير البابلى تتربع على عرش القلوب وعرش الكوميديا.

تزوجت الفنانة سهير البابلى 5 مرات وتزوجت لأول مرة بعمر الـ 16 عاما بترحيب من أسرتها لإبعادها عن الفن، ولكن لم يقف ذلك في طريقها واستكملت مشوارها الفني.

أولها من محمود الناقورى والد ابنتها الوحيدة نيفين، وبعده تزوجت من الملحن منير مراد وتسببت غيرته عليها فى الطلاق، ثم تزوجت من تاجر المجوهرات أشرف السرجانى، وبعد وفاته تزوجت من رجل الأعمال محمود غنيم، كما تزوجت الفنان أحمد خليل وكان فى بداية حياته الفنية وانفصلت عنه بسبب غيرته الشديدة.

وفى قمة نجاحها عام 1997 وأثناء عرض مسرحية "عطية الإرهابية" قررت النجمة اعتزال الفن وارتداء الحجاب، وفاجأت الجميع بهذا القرار، وتركت المسرحية، فاستعان المخرج جلال الشرقاوى بابنته عبير الشرقاوى لتمثل الدور وتنقذ الموقف.

وفى تصريحات سابقة، قالت البابلى عن قرار الاعتزال إنها خافت من لقاء الله وأرادت إرضاءه، وكانت ترى ابنتها الوحيدة نيفين الناقورى التى تشبهها كثيرًا وقد ارتدت الحجاب وتحرص على دراسة وحفظ القرآن وتدريسه، فقررت ارتداء الحجاب والاعتزال عام 1997.