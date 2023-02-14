كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 08:49 صباحاً - شاركت الراقصة جوهرة، صورة جديدة لها برفقة الفنانة المصرية فيفي عبده، والتي لاقت إشادة جمهورها. وعبرت جوهرة لفيفي عبده، عن حبها لها، قائلة: “بحبك وأبوس إيديكي”، فردت فيفي عبده: “بحبك يا روحي”. وعلقت جوهرة على الفيديو كاتبة: “لقد صدمتني فيفي عبده اليوم سعادة كبيرة ان ارقص لك ومعك”.

كانت هذه تفاصيل خبر جوهرة تقبل يد فيفي عبده.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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