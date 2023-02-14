شكرا لقرائتكم خبر عن سبب عدم عودة جينا أورتيجا إلى الموسم الرابع من You.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان من المقرر أن تعود الممثلة الشابة جينا أورتيجا في الموسم الرابع من You، حيث لعبت أورتيجا دور Ellie Alves في الموسم الثاني من مسلسل نيتفلكس، لكنها لم تستطع إعادة تأديه دورها بسبب تصوير مسلسلها Wednesday، ولم تتمكن من التوفيق بين مواعيد تصوير العملين فى نفس الوقت، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"



جينا أورتيجا

وكان قد عرض يوم 9 فبراير الجارى عرض الجزء الأول من الموسم الرابع من سلسلة الدراما You، حيث طرحت أول 5 حلقات دفعة واحدة على منصة نيتفلكس، ومن المقرر طرح الجزء الثانى من الموسم في 9 مارس المقبل، على أن يتكون أيضا من 5 حلقات، ليكون مجموع حلقات الموسم 10 حلقات.

وذلك بعد طُرح الموسم الثالث من سلسلة الدراما، فى 15 أكتوبر من العام الماضى، وتكون الموسم من 10 حلقات، حازت على إعجاب الملايين من حول العالم، مما ساعد منصةنيتفلكس في تجديد العمل إلى موسم جديد.

وانضم النجم سكوت مايكل فوستر، الذى لعب دور البطولة فى Crazy Ex-Girlfriend إلى الموسم الثالث من سلسلة القاتل المتسلسل YOU وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع deadline.

ويلعب فوستر، فى الموسم الثالث من YOU، دور رايان، وهو مراسل تليفزيونى محلى، تغلب على تاريخ من الإدمان، ولديه أسرار، بما فى ذلك سلوك متحكم يحتفظ به لأولئك الأقرب إليه وأى شخص يعترض طريقه.

المسلسل من بطولة بن بادجلى، امبير تشايلدرز، إليزابيث ليل، لوكا بادوفان، زاك شيرى، نيكول كانج، تشارلي بارنيت، أدوين براون، كريس ديليا، جينا أورتيجا، فيكتوريا بيدريتي، مارييل سكوت.