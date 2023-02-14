شكرا لقرائتكم خبر عن أول لقطات من فيلم DC الجديد The Flash لـ عزرا ميلر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركةDC أول تريلر لفيلم الأبطال الخارقين The Flash، خلال مباراة Super Bowl منذ ساعات، وظهر في الفيديو الترويجى بطل الفيلم الممثل الشاب عزرا ميلر، الذى يلعب دور باري ألين وكشف الفيديو عن ظهروره لأول مرة في زي The Flash، ومن المقرر طرح العمل في دور الهعرض حول العالم في 16 يونيو المقبل.

يمكن سماع صوت نجم "باتمان" مايكل كيتون خلال الفيديو وهو يقول، "يمكنك الذهاب إلى أي مكان، أي جدول زمني آخر، كون آخر. فلماذا تريد البقاء والقتال لإنقاذ هذا؟، ومن ثم يؤد ميلر خلال الفيديو قائلا:" لأن هذا هو المكان الذي تعيش فيه أمي".



The Flash

الفيلم الجديد مبني على سلسلة الكتب المصورة "The Flashpoint Paradox" وسلسلة الرسوم المتحرك، والعمل يشمل دخول شركة DC لـ فكرة الكون المتعدد، بعد استخدام هذه الفكرة من قبل شركة MCU في أفلام مثل "Spider-Man: No Way Home" و "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

الفيديو الترويجى أول لمحة عن عودة كيتون بدور باتمان، عندما ظهر ببدلة باتمان الشهيرة ذات الأذنين الطويلة، وفي تسلسل، تسمع موسيقى الملحن داني إلفمان الشهيرة "باتمان" بينما ينطلق البطل الخارق كيتون للإطاحة بالأشرار.

كما يكشف الفيديو الترويجى عن أول نظرة رسمية للممثلة ساشا كالي بدور كارا زور إيل، التي ستلعب Supergirl في عالم أفلام الأبطال الخارقين في DC.