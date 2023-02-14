شكرا لقرائتكم خبر عن خالد داغر يتسلم عمله رئيسا لدار الأوبرا ويشكر أصدقاءه على مشاعرهم تجاهه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم خالد داغر عمله الجديد كرئيس لدار الأوبرا بعد قرار وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى بندبه لمدة عام للعمل كرئيس لدار الأوبرا بعد خلو المنصب بعد إحالة مجدى صابر للمعاش ببلوغه سن الـ60، ووجه داغر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك الشكر لأصدقائه.

وقال: أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل الأصدقاء الذين غمروني بمشاعر الحب الفياضه بعد صدور قرار الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة باختياري رئيسًا لدار الأوبرا المصرية، وأكرر الشكر من أعماق قلبي على ما لمسته من الجميع بتلك المشاعر النبيلة والأحاسيس الراقية وكل التحية والتقدير لكم جميعًا علي كل العبارات الجميلة التي تحمل معاني الود والمحبة واعتذر إذا تأخرت بالرد عليكم متمنيًا للجميع دوام التقدم والرقي.. خالص تحياتي للجميع



بوست خالد داغر

يذكر أن خالد داغر كان يشغل رئيس البيت الفنى لدار الأوبرا، وعمل أستاذًا بالكونسرفتوار، وهو من عائلة فنية عريقة فهو نجل المايسترو الكبير عازف الكامنجة العالمى الراحل عبده داغر ونشأ وسط بيت فنى فجذبته فكرة العزف والموسيقى الآلات الوترية لذلك عشق الموسيقى فسعى إلى الانضمام الكونسرفتوار في سن صغير، حيث لم يكن يتعدى عمره العاشرة، وبدأ فى تعلم آلة نفخ تسمى الكورنو.

لقاؤه مع د.أشرف شرارة جعله يغير مساره لينتقل إلى تعلم التشيلو، خاصة أنه يحب صوت التشيلو منذ صغره، وتألق في هذه الآلة وذاع صيته في هذا المجال، وفى مرحلة الثانوية التحق بأوكسترا البحر المتوسط وتعددت سفرياته في أوروبا وشارك في مهرجان ايفردين الدولى عدة مرات ، واحتكاكه المبكر بالغرب والحفلات الخارجية اثقلت خبرته لذلك نجح في عمل شخصية لنفسه وهذا ما أوضحه في الموسيقى التصويرية التي كانت يقوم بتنفيذها في أعماله السينمائية والدرامية.

علاقته بوالده الراحل عبده داغركانت مميزة، حيث إنه لم يفرض عليه تعليم الموسيقى وإنما ترك له حرية الاختيار، خاصة أنه عانى من طفولته في الالتحاق بعالم الموسيقى لذلك ترك حرية الاختيار لأولاده.

د. خالد داغر كان يعشق بجانب الموسيقى كرة القدم لذلك التحق بأحد فرق الناشئين بنادى المقاولين، وفى أحد التدريبات أصيب بكسر فى يده ولذلك نصحه والده بالتركيز فى هواية واحدة، إما كرة القدم أو الموسيقى والعزف، لذلك قرر ترك هواية كرة القدم وركز في الموسيقى تعلم من والده الراحل عبده داغر استمرار التعلم والقراءة وان يشعر انه لم يصل الى النهاية في التعلم حصل على الماجستير فى الفنون 2003 حصل على الدكتوراه فى الفنون 2007.

د.خالد داغر لديه 3 ابناء هنا وفرح وعبد الله وعام 2009 بدء المشاركة في بعض الاعمال السينمائية و الدرامية بتنفيذ الموسيقى التصويرية منها مسلسل الحارة وفيلم صرخة نملة وغيرها من الاعمال.