شكرا لقرائتكم خبر عن زينة لإسعاد يونس: إيناس الدغيدى سمتنى قوت القلوب لكن عمرو دياب اختار لى زينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت الفنانة زينة أن اسمها وسام رضا، وحينما قابلت المخرجة إيناس الدغيدي في تصوير فيلم أخبرتها الأخيرة أن اسمها الفني سيكون قوت القلوب، وقالت: "قابلت وقتها المطرب عمرو دياب، وأخبرته بحكم صداقتنا بما ترغب فيه إيناس الدغيدي، فقالى سيبك منها، واختار لى اسم زينة قالى حلو على اسم مراتي".

وكانت الفنانة زينة قد كشفت عن كواليس ترشحها لمسلسل "حضرة المتهم أبى" قائلة: المخرجة رباب حسين هي من رشحتني للدور، وكانت على علم بموهبتى في التمثيل، وبعد إخباري بترشيحي بيومين فقط قالت لي إن الفنان الراحل نور الشريف مش موافق عليكي خالص".

وأضافت: "رباب حسين أخبرتني بأنها ستحاول إقناعه إلا أنني كنت شبه العيلة الصغيرة المجنونة واللى يضايقها تغلط فيه، حتي قلت ليها وقتها على فكرة أنا مش من جمهوره، إلى أن وافق نور الشريف وقال لـ رباب حسين بالنص زينة اللى بتلبس سينيه ها تعرف تعمل بنت جايه من الأرياف".

كما أكدت الفنانة زينة أنها كانت في أولى جامعة أثناء مشاركتها في مسلسل "حضرة المتهم أبى" وقالت: "كنت جريئة للغاية، ومجنونة بصورة كبيرة، وأشعر كأنني نجلاء فتحي في نفسى، وحينما دخلت البلاتوه في استديو الأهرام وشاهدت الفنان الكبير نور الشريف وهو يرتدي جلباب الشخصية، تخوفت فجأة من هيبته فبكيت وجريت من أمامه".

وأضافت: "جري ورايا وقالى مالك، قلتله أنا خفت منك، ومش هقدر أمثل قدامك، فقالى ما تخافيش أنا قصدت أخوفك، لو ما كنتيش خفتي ما كنتيش حسيتي باللى أنا قصدته وبالتالي ما كنتيش هتبقى مناسبة للدور".

وتابعت: "نور الشريف كان مهتم جدا بيا، وكان بيعيد مشاهد علشاني ويقولى كنتي في البروفة أحسن يلا علشان تطلعي أحلى ما عندك".