شكرا لقرائتكم خبر عن زينة لـ"صاحبة السعادة": بدأت تصوير فيلم أرض الخوف بدون علم أهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة زينة عن كواليس مشاركتها في فيلم "أرض الخوف" مع الفنان الراحل أحمد زكى والمخرج داوود عبد السيد قائلة خلال تصريحات مع "صاحبة السعادة": "حينما علمت بتحضيرهما لفيلم جديد حاولت الانضمام له رغم أن سنى وقتها لم يتخط 14 عاما فقط، ووصلت إلى الشركة، والمخرج داوود عبد السيد لم يكن يحمل هاتف محمول وقتها، وبالتالي كنت أتصل على البيت وترد زوجته".

وأضافت: "حينما علم داوود عبد السيد بسني رفض، وقالى لازم تجيبي إقرار من والدك، وأختي وقّعته، وصورت الفيلم بدون علم عائلتى، واصطدمت أيضا قبل تصويرى العمل برفض أحمد زكي لمشاركتي بحجة سني وأني ما زلت في المدرسة وحاجات كده، ولكن بعد إلحاح مني عليه وعلى المخرج رضخا لرغبتى، ووافقا في النهاية".

كما أكدت الفنانة زينة أنها كانت في أولى جامعة أثناء مشاركتها في مسلسل "حضرة المتهم أبى" وقالت: "كنت جريئة للغاية، ومجنونة بصورة كبيرة، وأشعر كأنني نجلاء فتحي في نفسى، وحينما دخلت البلاتوه في استديو الأهرام وشاهدت الفنان الكبير نور الشريف وهو يرتدي جلباب الشخصية، تخوفت فجأة من هيبته فبكيت وجريت من أمامه".

وأضافت: "جري ورايا وقالى مالك، قلتله أنا خفت منك، ومش هقدر أمثل قدامك، فقالى ما تخافيش أنا قصدت أخوفك، لو ما كنتيش خفتي ما كنتيش حسيتي باللى أنا قصدته وبالتالي ما كنتيش هتبقى مناسبة للدور".

وتابعت: "نور الشريف كان مهتم جدا بيا، وكان بيعيد مشاهد علشاني ويقولى كنتي في البروفة أحسن يلا علشان تطلعي أحلى ما عندك".