شكرا لقرائتكم خبر عن زينة لـ"صاحبة السعادة": كنت مجنونة بأحمد زكى وكنت بزوغ من المدرسة علشان أشوفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة زينة أثناء لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة": "أنا من مجانين وعشاق الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، وكنت براقبه لو في مكان عام حتى، لدرجة إني كنت بستناه وهو خارج من أوتيل قديم في شارع سوريا، وكان ممكن أزوغ من المدرسة علشان أبص عليه من بعيد".

وأضافت: "من كتر ما كنت بستناه، وأعمله باى باى بس، لدرجة إنه حفظ وشى، وبعد كده ندالى وقالى انتي كنتي فين إمبارح ولما عرف إنى بروح المدرسة وبزوغ علشانه قالى ما تزوغيش تانى، وكان ساعات بيكون هيثم مع والده، وكنت أعرفه كمان فى نادي الجزيرة أما كان بييجي مع والده".



الفنانة زينة

كشفت الفنانة زينة عن كواليس ترشحها لمسلسل "حضرة المتهم أبى" قائلة: المخرجة رباب حسين هي من رشحتني للدور، وكانت على علم بموهبتى في التمثيل، وبعد إخباري بترشيحي بيومين فقط قالت لي إن الفنان الراحل نور الشريف مش موافق عليكي خالص".

وأضافت: "رباب حسين أخبرتني بأنها ستحاول إقناعه إلا أنني كنت شبه العيلة الصغيرة المجنونة واللى يضايقها تغلط فيه، حتي قلت ليها وقتها على فكرة أنا مش من جمهوره، إلى أن وافق نور الشريف وقال لـ رباب حسين بالنص زينة اللى بتلبس سينيه ها تعرف تعمل بنت جايه من الأرياف".