شكرا لقرائتكم خبر عن زينة لإسعاد يونس: أول مرة تجمعنى بطولة مشتركة مع نجم فى مسلسلى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة زينة عن كواليس مسلسلها المقبل في دراما رمضان المقبل قائلة خلال تصريحات خاصة لبرنامج "صاحبة السعادة": "مسلسلى المقبل (العمدة) لأول مرة أشترك فيه مع نجم، كبطولة مشتركة، وما شجعني أنه عمل كبير مع مخرج ونجم كبير، بالإضافة إلى قصته المميزة".

وأضافت: "أنا متحمسة بصورة كبيرة للمسلسل، ومستنية يتعرض بشكل كبير، والعمل شعبى وليس صعيدي، وأنا الوحيدة فيه اللى دوري مش شعبى زي ما هيظهر ضمن أحداث المسلسل".

وكشفت الفنانة زينة عن كواليس ترشحها لمسلسل "حضرة المتهم أبى" قائلة: المخرجة رباب حسين هي من رشحتني للدور، وكانت على علم بموهبتى في التمثيل، وبعد إخباري بترشيحي بيومين فقط قالت لي إن الفنان الراحل نور الشريف مش موافق عليكي خالص".

وأضافت: "رباب حسين أخبرتني بأنها ستحاول إقناعه إلا أنني كنت شبه العيلة الصغيرة المجنونة واللى يضايقها تغلط فيه، حتي قلت ليها وقتها على فكرة أنا مش من جمهوره، إلى أن وافق نور الشريف وقال لـ رباب حسين بالنص زينة اللى بتلبس سينيه ها تعرف تعمل بنت جاية من الأرياف".