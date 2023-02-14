شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الإيقاف عن عازف الأورج عبد السلام بعد دفعه المبلغ المتبقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين والمتحدث باسم النقابة، إن عازف الأورج محمد عبد السلام أرسل لأحد المتعهدين باقى المبلغ والذى تبلغ قيمته 50 ألف جنيه عن طريق شقيقه لمقر النقابة، وتم تسليمه تنازل من المتعهد لعبد السلام الذي كان قد حصل عليه ضد عبد السلام نتيجه لإخلاله بالتزاماته المالية.

وأضاف محمد عبد الله: "بذلك يسدل الستار عن كافة المشكلات التي تسببت في إيقاف عضوية عبد السلام بعد تنفيذه كافة الالتزامات المالية للمتعهدين، ويستطيع عبد السلام عازف الأورج معاودة نشاطه الفني مرة أخرى".

وكان الدكتور محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين والمتحدث باسم النقابة، قد أوضح موقف عازف الأورج محمد عبد السلام ومنعه من العمل من خلال النقابة لعدم تنفيذ التزامه بسداد المبالغ المستحقة عليه لبعض المتعهدين.

وقال عضو المجلس، إنه تم عمل استئناف للحكم الصادر ضد محمد عبد السلام، لعدم حضوره المعارضة، ووعد بإحضار 50 ألف جنيه المتبقية من التزاماته المالية في أقرب وقت.

وكان الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين وعضو مجلس الإدارة، قد كشف أن النقابة رفعت قرار إيقاف عازف الأورج الشهير محمد عبد السلام، وذلك بعدما قام عماد شقيقه بدفع مبلغ 100 ألف جنيه للنقابة، ورفعت النقابة القرار لمدة 15 يوما لحين سداد باقي المبلغ، حيث يتبقى 50 ألف من أصل 150 ألف جنيه، وهو إجمالي مستحقات لأحد المتعهدين الذي لم يلتزم عبد السلام معه.

وقد أجرت نقابة الموسيقيين تحقيقا مع عازف الأورج محمد عبد السلام في مقر نقابة الموسيقيين، بحضور النقيب مصطفى كامل وحلمى عبد الباقى وعدد من أعضاء مكتب النقابة، بعد أن وُجهت له بلاغات بالتهرب من إحياء حفلات تعاقد عليها بناء على شكوى من متعهد حفلات.

ونجح نقيب الموسيقيين مصطفى كامل في التوصل إلى تصالح بين الطرفين، على أن يحل عبد السلام الأمور المادية مع متعهد الحفلات.

وكانت نقابة الموسيقيين قد أصدرت في وقت سابق، قرارًا بإيقاف عبد السلام، جاء فيه: "بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية بشأن محمد عبدالسلام معوض أحمد، عازف أورج، والحاصل على تصريح سنوي.