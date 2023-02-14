شكرا لقرائتكم خبر عن زينة لـ"صاحبة السعادة": نور الشريف ما كانش موافق على مشاركتى فى "حضرة المتهم أبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة زينة عن كواليس ترشحها لمسلسل "حضرة المتهم أبى" قائلة: المخرجة رباب حسين هي من رشحتني للدور، وكانت على علم بموهبتى في التمثيل، وبعد إخباري بترشيحي بيومين فقط قالت لي إن الفنان الراحل نور الشريف مش موافق عليكي خالص".

وأضافت: "رباب حسين أخبرتني بأنها ستحاول إقناعه إلا أنني كنت شبه العيلة الصغيرة المجنونة واللى يضايقها تغلط فيه، حتي قلت ليها وقتها على فكرة أنا مش من جمهوره، إلى أن وافق نور الشريف وقال لـ رباب حسين بالنص زينة اللى بتلبس سينيه ها تعرف تعمل بنت جايه من الأرياف".



زينة مع صاحبة السعادة

وكانت الفنانة إسعاد يونس قد أجرت عملية جراحية مؤخرًا لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، اضطرتها للغياب عن جمهورها طوال الفترة السابقة، كما حرص الإعلامي أحمد فايق على الاحتفاء بعودتها من خلال فيديو سلط الضوء على الفنانة الكبيرة إسعاد يونس فى كواليس برنامجها من جديد بعد 47 يوما من الغياب عقب المحنة المرضية التى تعرضت لها في الآونة الأخيرة، وظهرت خلال الفيديو الفنانة والإعلامية إسعاد يونس وهي تتكئ على عصا وهي تتوسط فريق عمل البرنامج.