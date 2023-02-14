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مطربة الأوبرا ريم كمال: بدايتى مع أغانى أم كلثوم و"الحب جميل" الأجمل فى عيد الحب

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القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة ريم كمال، عيد الحب به العديد من المعاني والمشاعر، وأول شيء يأتي في ذهني مناسب لعيد الحب هو صوت ليلى مراد وأغنية "الحب جميل".

وأضافت، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، إن بدايتها كانت مع أغاني أم كلثوم وهى أروع من غنى للحب، وأيضا كانت بدايتها مع أغانى أسمهان.

وأشارت إلى أن "أم كلثوم" غنت لجميع مراحل المرأة، وكانت مرحلة ذهبية في الغناء والطرب، حيث تضمنت تواجد كوكبة من الشعراء والملحنين ساهموا بشكل كبير في تلك الحالة الرائعة وأغان خالدة مع وجود صوت كوكب الشرق أم كلثوم، وهو من أجمل وأقوى الأصوات، وأنها تمردت فى أغاني الحب من خلال أغنية "حب إيه".

وتابعت، إن أصعب اختبار لها فى البداية كان فى الإذاعة المصرية، وكان فيه فطاحل الموسيقى وجدي الحكيم، حلمي بكر، محمد سلطان، الموجى، مشيرة إلى أن جمهور الأوبرا وجمهور مهرجان القلعة مختلفين تماما.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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